В Германии появились автобусы, работающие на энергии от мусора

При этом не образуется никаких выбросов, кроме водяного пара. Сейчас пока десять таких транспортных средств ходят по нескольким маршрутам. Планируется, что в следующем году их станет вдвое больше. Каждый водородный автобус перевозит до 75 пассажиров.