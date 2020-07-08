https://ria.ru/20200708/1574043200.html
В Германии появились автобусы, работающие на энергии от мусора
В немецком городе Вупперталь появились экологически чистые автобусы, которые работают на водородном топливе от энергостанции, сжигающей мусор, сообщает... РИА Новости, 08.07.2020
2020-07-08T14:40
2020-07-08T14:40
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https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
туризм, новости - туризм, евросоюз, германия, нидерланды, вупперталь