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В Германии появились автобусы, работающие на энергии от мусора
В немецком городе Вупперталь появились экологически чистые автобусы, которые работают на водородном топливе от энергостанции, сжигающей мусор, сообщает... РИА Новости, 08.07.2020
2020-07-08T14:40
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РИА Новости
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353
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туризм, новости - туризм, евросоюз, германия, нидерланды, вупперталь

В Германии появились автобусы, работающие на энергии от мусора

14:40 08.07.2020
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© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкТеатральная площадь в Мюнхене
Театральная площадь в Мюнхене
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 8 июл — РИА Новости. В немецком городе Вупперталь появились экологически чистые автобусы, которые работают на водородном топливе от энергостанции, сжигающей мусор, сообщает ЕвроПульс.
При этом не образуется никаких выбросов, кроме водяного пара. Сейчас пока десять таких транспортных средств ходят по нескольким маршрутам. Планируется, что в следующем году их станет вдвое больше. Каждый водородный автобус перевозит до 75 пассажиров.
Этот проект поддержали власти Евросоюза, а также Германии и федеральной земли Северный Рейн-Вестфалия. Если водородные автобусы окажутся надежными и понравятся жителям, подобные решения могут появиться и в других европейских городах.
Кроме того, в Германии с 2018 года курсирует поезд на водородном топливе, а недавно такие поезда появились и в Нидерландах.
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