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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200708/1574042469.html
В России число жертв коронавируса за сутки составило 173
За сутки в России умерли 173 человека с COVID-19, за все время — 10 667, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса. РИА Новости, 08.07.2020
2020-07-08T10:36
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
архангельская область
москва
красноярский край
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архангельская область
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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60
коронавирус в россии, архангельская область, москва, красноярский край

В России число жертв коронавируса за сутки составило 173

10:35 08.07.2020 (обновлено: 10:36 08.07.2020)
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкФельдшер скорой медицинской помощи подстанции № 34 в Москве
Фельдшер скорой медицинской помощи подстанции № 34 в Москве
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
Фельдшер скорой медицинской помощи подстанции № 34 в Москве . Архивное фото
МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. За сутки в России умерли 173 человека с COVID-19, за все время — 10 667, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.
"За последние сутки подтверждено 173 летальных случая... За весь период по России умерло 10 667 человек", - говорится в сообщении.
В частности, 47 человек умерли в Санкт-Петербурге, 28 - в Москве, по девять - в Архангельской области и Красноярском крае.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииАрхангельская областьМоскваКрасноярский край
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