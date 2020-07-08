Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200708/1574042153.html
В России выявили 6562 новых случая коронавируса
За минувшие сутки в России зафиксировали 6562 случая COVID-19, умерли 173 человека, выздоровели 8631, сообщили в оперативном штабе. РИА Новости, 08.07.2020
2020-07-08T13:06
ханты-мансийский автономный округ
здоровье - общество
воз
бразилия
сша
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/06/05/1572525266_0:51:3156:1826_1400x0_80_0_0_48e4131fb2aa1cb6bdf3dbe71e18005e.jpg
https://ria.ru/20200515/1571520997.html
В Республике каждый день умирают по 2-3 человека, больных 2,4 тыс. чел. У каждого есть знакомый или родственник умерший от пневмонии (у меня двое). Мне просто страшно! Помощи Республике не видим. Местное население бросили на самовыживание.
18
Уверенно сходим с плато! Так держать!
15
17
ханты-мансийский автономный округ
бразилия
сша
россия
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/06/05/1572525266_0:51:3156:1826_1400x0_80_0_0_48e4131fb2aa1cb6bdf3dbe71e18005e.jpg
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/06/05/1572525266_0:0:2732:2048_1400x0_80_0_0_bbb094e5cc64c2420475a7232e6dbe98.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/06/05/1572525266_70:0:2118:2048_1400x0_80_0_0_6e1573e8d5f9c9a3de306ccf1596c9b4.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
ханты-мансийский автономный округ, здоровье - общество, воз, бразилия, сша, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, общество

В России выявили 6562 новых случая коронавируса

10:32 08.07.2020 (обновлено: 13:06 08.07.2020)
24204
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкВрачи
Врачи
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
Врачи. Архивное фото
МОСКВА, 8 июл — РИА Новости. За минувшие сутки в России зафиксировали 6562 случая COVID-19, умерли 173 человека, выздоровели 8631, сообщили в оперативном штабе.
Прирост сохраняется на уровне 0,9%, у 27,6% больных нет симптомов.
Больше всего новых пациентов в столице (621), Санкт-Петербурге (295) и Ханты-Мансийском автономном округе (268).
Также за сутки 263 случая зарегистрировали в Свердловской области, 240 — в Иркутской, 217 — в Нижегородской.
Темпы распространения и летальность COVID-19 в России и Москве
15 мая, 22:13Распространение нового коронавируса
Темпы распространения и летальность COVID-19 в России и Москве
Накануне сообщалось о 6368 новых больных и 198 жертвах. Всего по стране за все время зафиксировали 700 792 инфицированных, из них 472 511 человек уже поправились, 10 667 скончались.
Согласно статистике ВОЗ, в мире насчитывается свыше 11,5 миллиона зараженных, более 535 тысяч погибли. Первые строчки у США, Бразилии, Индии. Россия находится на четвертом месте по числу заболевших.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Спасительное средство: как разрабатывают вакцины
7 июля, 09:30
Спасительное средство: как разрабатывают вакцины
2512153718104
Обсудить 17
Распространение нового коронавирусаХанты-Мансийский автономный округЗдоровье - ОбществоВОЗБразилияСШАКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19РоссияОбщество
Популярные комментарии
В Республике каждый день умирают по 2-3 человека, больных 2,4 тыс. чел. У каждого есть знакомый или родственник умерший от пневмонии (у меня двое). Мне просто страшно! Помощи Республике не видим. Местное население бросили на самовыживание.
8 июля, 10:50
ЧЧЧебоксары Чебоксары
4111110
Уверенно сходим с плато! Так держать!
8 июля, 10:34
А Андрей Чернов
412116
Рекомендуем
Врачи скорой помощи везут пациента
В России за сутки выявили 6368 случаев коронавируса
Медик выходит из машины скорой помощи
В России выявили 6611 новых случаев заражения коронавирусом
Предотвращение теракта в Астрахани. Съемка ФСБ
ФСБ предотвратила теракт в Астраханской области
Вывеска у входа в здание Министерства иностранных дел в Лондоне
Великобритания ввела санкции против 25 россиян
Композитор Эннио Морриконе
Умер итальянский композитор Эннио Морриконе
Протестующие у здания мэрии в Нью-Йорке
У Америки есть план перестройки. Он страшен
На месте ДТП с участием актера Михаила Ефремова
Подруга Ефремова рассказала о первых минутах после смертельного ДТП
Судно-трубоукладчик Pioneering Spirit у берегов Дании
Дания разрешила продолжить строительство "Северного потока — 2"
Крым
Минобороны построит трубопровод для переброски воды к Симферополю
Российские пограничники
Госдума разработала три проекта о защите территориальной целостности
Пенсионер из Канады Майкл Батт с чеком на миллион канадских долларов
Ошибка кассирши сделала пенсионера миллионером
Мясо
Мясников развеял популярные мифы о здоровом образе жизни
Дезинфекция транспорта
Названы места с повышенным риском заражения коронавирусом
Актер Никита Джигурда
СМИ: Никиту Джигурду задержали во время посещения Дивеево
Федеральный канцлер ФРГ Ангела Меркель во время выступления в Бундестаге
Кризис основ. Германия ругается с США и хочет диалога с Россией
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:00В США начались испытания "Ремдесивира" с применением ингаляции
00:58В Бразилии число заболевших COVID-19 превысило 1,7 миллиона человек
00:49"Не стыдно врать?" Заразившуюся коронавирусом Аниту Цой обвинили во лжи
00:47ЕСПЧ отказался давать указания Еревану сохранить полномочия судей КС
00:38В Белграде на протестах ранили десять полицейских
00:32В Южно-Сахалинске в жилом доме взорвался баллон с кислородом
00:30В Подмосковье два дома смыло водой при прокладке обводного канала
00:27В Казани пожарный поезд направили на тушение зданий "Казаньнефтеродукта"
23:59Россия осудила попытки США вернуть международные санкции против Ирана
23:57В Белграде полиция применила слезоточивый газ против демонстрантов
23:55ЕС назвал задержание исламистов в Крыму политически мотивированным
23:50Трамп назвал отношения США и Мексики отличными
23:41Посол России призвал уважать позицию Китая по контролю над вооружениями
23:38В Волгоградской области установили особый противопожарный режим
23:31В Казани загорелись административное здание и ангар "Казаньнефтепродукта"
23:28Посол ответил на сообщения о "сговоре" России с талибами
23:23В Москве умерли 32 пациента с коронавирусом
23:22Штаб-квартира ООН перейдет к первой фазе открытия с 20 июля
23:15Киев инициировал проведение заседания рабочей группы по Донбассу
23:03Российский препарат от COVID-19 представят странам Латинской Америки
Лента новостейМолния