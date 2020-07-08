https://ria.ru/20200708/1574042153.html
В России выявили 6562 новых случая коронавируса
За минувшие сутки в России зафиксировали 6562 случая COVID-19, умерли 173 человека, выздоровели 8631, сообщили в оперативном штабе. РИА Новости, 08.07.2020
2020-07-08T10:32
2020-07-08T13:06
ханты-мансийский автономный округ
здоровье - общество
воз
бразилия
сша
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
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https://ria.ru/20200515/1571520997.html
Чебоксары Чебоксары
В Республике каждый день умирают по 2-3 человека, больных 2,4 тыс. чел. У каждого есть знакомый или родственник умерший от пневмонии (у меня двое). Мне просто страшно! Помощи Республике не видим. Местное население бросили на самовыживание.
18
Андрей Чернов
Уверенно сходим с плато! Так держать!
15
17
ханты-мансийский автономный округ
бразилия
сша
россия
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ханты-мансийский автономный округ, здоровье - общество, воз, бразилия, сша, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, общество