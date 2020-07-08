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Дело об избиении историка Назарова направили в суд
Хамовническая межрайонная прокуратура утвердила обвинение по делу об избиении известного московского историка Владислава Назарова, сообщила РИА Новости... РИА Новости, 08.07.2020
2020-07-08T10:15
людмила нефедова
российская академия наук
москва
происшествия
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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людмила нефедова, российская академия наук, москва, происшествия

Дело об избиении историка Назарова направили в суд

10:15 08.07.2020
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© YouTube какнал "ИСТОРИЯ.РФ"Стоп-кадр видео лекции историка Владислава Назарова
Стоп-кадр видео лекции историка Владислава Назарова
© YouTube какнал "ИСТОРИЯ.РФ"
Стоп-кадр видео лекции историка Владислава Назарова. Архивное фото
МОСКВА, 8 июл – РИА Новости. Хамовническая межрайонная прокуратура утвердила обвинение по делу об избиении известного московского историка Владислава Назарова, сообщила РИА Новости начальник пресс-службы прокуратуры Москвы Людмила Нефедова.
По ее словам, обвиняемому инкриминируется умышленное причинение легкого вреда здоровью, совершенное из хулиганских побуждений. Санкция статьи предусматривает до двух лет лишения свободы.
Как сообщалось, 31 марта в аптеке на Плющихе мужчина спровоцировал конфликт с пожилым незнакомцем, 82-летним сотрудником Института всеобщей истории РАН Владиславом Назаровым, и несколько раз ударил его. Ученый упал, ударившись затылком о витрину.
"Хамовническая межрайонная прокуратура утвердила обвинительное заключение… Уголовное дело направлено в Хамовнический районный суд Москвы для рассмотрения по существу. В отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении", - сказала Нефедова.
Сергей Нарышкин на пресс-конференции в МИА Россия сегодня
10 апреля, 11:18
Нарышкин попросил ЕР взять под контроль расследование дела Назарова
6100151
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Людмила НефедоваРоссийская академия наукМоскваПроисшествия
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