Дело об избиении историка Назарова направили в суд

"Хамовническая межрайонная прокуратура утвердила обвинительное заключение… Уголовное дело направлено в Хамовнический районный суд Москвы для рассмотрения по существу. В отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении", - сказала Нефедова.