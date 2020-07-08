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В среду россияне вернутся на родину из Киргизии и Узбекистана
Вывозные рейсы в РФ из Киргизии, Узбекистана, Таджикистана планируются в среду, сообщила Минкомсвязь. РИА Новости, 08.07.2020
2020-07-08T10:03
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
ош
москва
новосибирск
узбекистан
таджикистан
шереметьево (аэропорт)
киргизия
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ош
москва
новосибирск
узбекистан
таджикистан
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РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/02/1c/1565312349_0:320:3072:2048_1400x0_80_0_0_fdbea9cba870e4f9ca0ed90f29ca707b.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, ош, москва, новосибирск, узбекистан, таджикистан, шереметьево (аэропорт), киргизия, общество

В среду россияне вернутся на родину из Киргизии и Узбекистана

10:03 08.07.2020
2304
© РИА Новости / Владимир СергеевПассажирский самолет
Пассажирский самолет
© РИА Новости / Владимир Сергеев
Пассажирский самолет. Архивное фото
МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Вывозные рейсы в РФ из Киргизии, Узбекистана, Таджикистана планируются в среду, сообщила Минкомсвязь.
Ожидаются рейсы Ош — Москва, Ташкент — Жуковский, Душанбе — Самара, Бишкек — Новосибирск.
Пассажирский самолет
Вчера, 09:22
Вывозной рейс с 65 россиянами вылетел из Бамако в Тюмень
Россия на фоне пандемии коронавируса с 27 марта прекратила регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами. Исключение составляют вывозные рейсы, а также грузовые, почтовые, санитарные и гуманитарные рейсы, перегоны пустых самолетов для техобслуживания, транзитные полеты с посадкой для дозаправки (смены экипажа) на территории страны и полеты, осуществляемые по отдельным решениям правительства РФ.
С 31 марта Россия сократила количество вывозных рейсов, а также установила ограничения на количество прибывающих пассажиров. После этого прилет россиян из иностранных государств в Москву осуществлялся только через аэропорт "Шереметьево", не более 500 человек в сутки, либо в аэропорты других субъектов РФ - не более 200 человек в сутки.
Пассажирский самолет в небе над Москвой
Вчера, 08:53
Вывозной рейс из Таджикистана доставил в Екатеринбург 199 россиянин
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Коронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19ОшМоскваНовосибирскУзбекистанТаджикистанШереметьево (аэропорт)КиргизияОбщество
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