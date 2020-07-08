В Сочи ученые обнаружили средневековый сигнальный пункт

Отмечается, что новый археологический объект обнаружили ученые Субтропического научного центра РАН на территории опытных полей на водораздельной поверхности ручьёв Бзугу и Сочапа (ручей Гнилушка) во время изучения почвенного покрова. Внимание ученых привлек нетипичный для зональной почвы минеральный горизонт, залегающий на глубине 12-30 сантиметров. Прослой имел нехарактерную красновато-охристую окраску и представлял собой горизонтальную кладку обломков аргиллитов пластинчато-слоистой формы со следами обжига.
"Специалистами-археологами было сделано заключение, что находка является основанием средневекового сигнального пункта. В окрестностях этой территории, на склоне ручья Сочапа были встречены фрагменты дроблёной средневековой керамики. Идентификация этих находок позволила предположить, что в средневековье здесь находился храм периода X–XIV веков", - говорится в сообщении.
По данным ученых, в Сочинском Причерноморье в долинах рек широко распространены стоянки древнего человека. Это пещеры и гроты вблизи русел рек, как правило служившие древнему человеку временным пристанищем в период охоты для забоя и первичной разделки туш животных. На двух таких объектах сегодня ведутся работы, направленные на выявление в захороненных палеопочвах временных микробиологических и геохимических маркеров.
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"Первый объект расположен в устье грота Ахцу, расположенного на правобережье нижнего течения реки Мзымта. Здесь была обнаружена палеопочва, возраст которой составляет 8,3 тысяч лет. Вторым участком для исследований была выбрана Ахштырская пещера, где в результате почвенных изысканий была установлена палеопочва, захороненная около 25 тысяч лет назад", - говорится в сообщении.
Отмечается, что несмотря на то, что территория субтропиков Черноморского побережья весьма богата археологическими памятниками разных эпох, ранее палеопочвы здесь фактически не исследовались. Их изучение дает очень ценный материал для суждения о природно-климатической обстановке минувших эпох. Также результатом исследования может стать определение возможности оценки роли окружающей среды в жизни древних сообществ и взаимосвязь между природными и историческими процессами и событиями.