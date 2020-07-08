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В Сочи ученые обнаружили средневековый сигнальный пункт
Ученые во время изучения почв в Сочи обнаружили новый археологический объект – средневековый сигнальный пункт в окрестностях храма X-XIV веков, сообщает... РИА Новости, 08.07.2020
2020-07-08T10:31
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РИА Новости
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353
60
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туризм, новости - туризм, российская академия наук, сочи

В Сочи ученые обнаружили средневековый сигнальный пункт

10:02 08.07.2020 (обновлено: 10:31 08.07.2020)
3506
© РИА Новости / Нина Зотина / Перейти в фотобанкРесторан-клуб Platforma возле пляжа "Цирк" в Сочи
Ресторан-клуб Platforma возле пляжа Цирк в Сочи
© РИА Новости / Нина Зотина
Перейти в фотобанк
СОЧИ, 8 июл – РИА Новости. Ученые во время изучения почв в Сочи обнаружили новый археологический объект – средневековый сигнальный пункт в окрестностях храма X-XIV веков, сообщает Федеральный исследовательский центр "Субтропический научный центр Российской академии наук" (ФИЦ СНЦ РАН).
Отмечается, что новый археологический объект обнаружили ученые Субтропического научного центра РАН на территории опытных полей на водораздельной поверхности ручьёв Бзугу и Сочапа (ручей Гнилушка) во время изучения почвенного покрова. Внимание ученых привлек нетипичный для зональной почвы минеральный горизонт, залегающий на глубине 12-30 сантиметров. Прослой имел нехарактерную красновато-охристую окраску и представлял собой горизонтальную кладку обломков аргиллитов пластинчато-слоистой формы со следами обжига.
"Специалистами-археологами было сделано заключение, что находка является основанием средневекового сигнального пункта. В окрестностях этой территории, на склоне ручья Сочапа были встречены фрагменты дроблёной средневековой керамики. Идентификация этих находок позволила предположить, что в средневековье здесь находился храм периода X–XIV веков", - говорится в сообщении.
По данным ученых, в Сочинском Причерноморье в долинах рек широко распространены стоянки древнего человека. Это пещеры и гроты вблизи русел рек, как правило служившие древнему человеку временным пристанищем в период охоты для забоя и первичной разделки туш животных. На двух таких объектах сегодня ведутся работы, направленные на выявление в захороненных палеопочвах временных микробиологических и геохимических маркеров.
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"Первый объект расположен в устье грота Ахцу, расположенного на правобережье нижнего течения реки Мзымта. Здесь была обнаружена палеопочва, возраст которой составляет 8,3 тысяч лет. Вторым участком для исследований была выбрана Ахштырская пещера, где в результате почвенных изысканий была установлена палеопочва, захороненная около 25 тысяч лет назад", - говорится в сообщении.
Отмечается, что несмотря на то, что территория субтропиков Черноморского побережья весьма богата археологическими памятниками разных эпох, ранее палеопочвы здесь фактически не исследовались. Их изучение дает очень ценный материал для суждения о природно-климатической обстановке минувших эпох. Также результатом исследования может стать определение возможности оценки роли окружающей среды в жизни древних сообществ и взаимосвязь между природными и историческими процессами и событиями.
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ТуризмНовости - ТуризмРоссийская академия наукСочи
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