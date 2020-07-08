Борт МЧС прибыл в Казахстан с гуманитарной помощью по COVID-19

НУР-СУЛТАН, 8 июл - РИА Новости. Специальный борт МЧС Российской Федерации с гуманитарным грузом прибыл в среду в столицу Казахстана, в ближайшее время ожидается еще несколько рейсов, сообщила пресс-служба министерства иностранных дел республики.
"В продолжение совместных договоренностей по противодействию COVID-19 премьер-министра Казахстана Аскара Мамина с председателем правительства РФ Михаилом Мишустиным, 8 июля в Нур-Султан прибыл специальный борт МЧС Российской Федерации с гуманитарным грузом для казахстанской стороны", - говорится в сообщении на сайте МИД Казахстана.
В информации уточняется, что гуманитарная помощь РФ включает в себя медицинские маски, комплекты защитной одежды и медицинские препараты. "Единым оператором гуманитарной помощи в Казахстане является ТОО "СК-Фармация". В ближайшее время ожидается еще несколько рейсов с гуманитарным грузом из РФ. МИД Казахстана выражает признательность правительству и братскому народу России за оказанную поддержку в борьбе с пандемией коронавируса", - отметили в МИД республики.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.