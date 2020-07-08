Борт МЧС прибыл в Казахстан с гуманитарной помощью по COVID-19

"В продолжение совместных договоренностей по противодействию COVID-19 премьер-министра Казахстана Аскара Мамина с председателем правительства РФ Михаилом Мишустиным, 8 июля в Нур-Султан прибыл специальный борт МЧС Российской Федерации с гуманитарным грузом для казахстанской стороны", - говорится в сообщении на сайте МИД Казахстана.