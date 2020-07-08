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Вывозной рейс из Таджикистана доставил в Екатеринбург 199 россиянин
Вывозной рейс со 199 россиянами на борту прибыл из столицы Таджикистана Душанбе в Екатеринбург, сообщает оперативный штаб региона. РИА Новости, 08.07.2020
2020-07-08T08:53
душанбе
таджикистан
екатеринбург
общество
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353
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душанбе, таджикистан, екатеринбург, общество

Вывозной рейс из Таджикистана доставил в Екатеринбург 199 россиянин

08:53 08.07.2020
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© РИА Новости / Илья НаймушинПассажирский самолет "Сухой Суперджет-100"
Пассажирский самолет Сухой Суперджет-100
© РИА Новости / Илья Наймушин
ЕКАТЕРИНБУРГ, 8 июл – РИА Новости. Вывозной рейс со 199 россиянами на борту прибыл из столицы Таджикистана Душанбе в Екатеринбург, сообщает оперативный штаб региона.
"Из Таджикистана в Екатеринбург вывозным бортом прибыли 199 россиян. Самолет из Душанбе прилетел в столицу Урала 8 июля", - говорится в сообщении.
Уточняется, что 125 человек, в том числе пять детей были направлены в обсервацию до получения отрицательных тестов на COVID-19. Остальные пассажиры при поддержке оперштабов других субъектов России отправились в свои регионы.
Россия на фоне пандемии коронавируса с 27 марта прекратила регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами. Исключение составляют вывозные рейсы, а также грузовые, почтовые, санитарные и гуманитарные рейсы, перегоны пустых самолетов для техобслуживания, транзитные полеты с посадкой для дозаправки (смены экипажа) на территории страны и полеты, осуществляемые по отдельным решениям правительства РФ.
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ДушанбеТаджикистанЕкатеринбургОбщество
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