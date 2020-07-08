Вывозной рейс из Таджикистана доставил в Екатеринбург 199 россиянин

"Из Таджикистана в Екатеринбург вывозным бортом прибыли 199 россиян. Самолет из Душанбе прилетел в столицу Урала 8 июля", - говорится в сообщении.

Уточняется, что 125 человек, в том числе пять детей были направлены в обсервацию до получения отрицательных тестов на COVID-19. Остальные пассажиры при поддержке оперштабов других субъектов России отправились в свои регионы.