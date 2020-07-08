https://ria.ru/20200708/1574038053.html
Вывозной рейс из Таджикистана доставил в Екатеринбург 199 россиянин
Вывозной рейс со 199 россиянами на борту прибыл из столицы Таджикистана Душанбе в Екатеринбург, сообщает оперативный штаб региона. РИА Новости, 08.07.2020
2020-07-08T08:53
2020-07-08T08:53
душанбе
таджикистан
екатеринбург
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/05/1c/1572138893_0:235:3224:2048_1400x0_80_0_0_08915bb88689bf35149a8008242a3bbd.jpg
душанбе
таджикистан
екатеринбург
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/05/1c/1572138893_0:235:3224:2048_1400x0_80_0_0_08915bb88689bf35149a8008242a3bbd.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/05/1c/1572138893_76:0:2807:2048_1400x0_80_0_0_894c63f8bfb8c1716872c95d307b1d04.jpg
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/05/1c/1572138893_417:0:2465:2048_1400x0_80_0_0_225464b015607126d6843087ed90ab47.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
душанбе, таджикистан, екатеринбург, общество
ЕКАТЕРИНБУРГ, 8 июл – РИА Новости.
Вывозной рейс со 199 россиянами на борту прибыл из столицы Таджикистана Душанбе
в Екатеринбург
, сообщает оперативный штаб региона.
"Из Таджикистана в Екатеринбург вывозным бортом прибыли 199 россиян. Самолет из Душанбе прилетел в столицу Урала 8 июля", - говорится в сообщении.
Уточняется, что 125 человек, в том числе пять детей были направлены в обсервацию до получения отрицательных тестов на COVID-19. Остальные пассажиры при поддержке оперштабов других субъектов России отправились в свои регионы.
Россия на фоне пандемии коронавируса с 27 марта прекратила регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами. Исключение составляют вывозные рейсы, а также грузовые, почтовые, санитарные и гуманитарные рейсы, перегоны пустых самолетов для техобслуживания, транзитные полеты с посадкой для дозаправки (смены экипажа) на территории страны и полеты, осуществляемые по отдельным решениям правительства РФ.