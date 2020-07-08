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В Узбекистане число случаев COVID-19 превысило 10,8 тысячи
Число инфицированных коронавирусом в Узбекистане за минувшие сутки увеличилось еще на 379 человек и достигло 10 838, сообщила в среду пресс-служба министерства... РИА Новости, 08.07.2020
2020-07-08T08:22
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коронавирус covid-19
шавкат мирзиеев
ташкент
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РИА Новости
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коронавирус covid-19, шавкат мирзиеев, ташкент, узбекистан, в мире

В Узбекистане число случаев COVID-19 превысило 10,8 тысячи

08:22 08.07.2020
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© Sputnik / Дильшода РахматоваУзбекистан
Узбекистан
© Sputnik / Дильшода Рахматова
Узбекистан. Архивное фото
ТАШКЕНТ, 8 июл - РИА Новости. Число инфицированных коронавирусом в Узбекистане за минувшие сутки увеличилось еще на 379 человек и достигло 10 838, сообщила в среду пресс-служба министерства здравоохранения страны.
В Узбекистане 15 марта выявили первый в республике случай COVID-19. К утру вторника число зарегистрированных случаев составляло 10 459, 37 пациентов скончались, 6690 выздоровели.
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"По состоянию на 8 июля 2020 года 10.00 (8.00 мск) в Узбекистане число случаев заражения коронавирусной инфекцией составляет 10 838", - говорится в сообщении в Telegram-канале минздрава. По данным ведомства, 379 новых случаев – это новый антирекорд числа заболевших за сутки. Прежний самый высокий прирост заболевания был отмечен утром 1 июля - 329 человек.

За минувшие сутки также были зафиксированы четыре случая смерти пациентов с COVID-19, общее число погибших от пандемии в стране составило 41 человек.
По данным минздрава, общее число выздоровевших после коронавируса в Узбекистане возросло до 6811. В понедельник из больниц были выписаны 121 человек, в понедельник – 106, в воскресенье – 159. Сейчас на лечении находятся 3986 пациентов с COVID-19, в том числе 24 - в тяжелом состоянии, 13 - в критическом.
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Президент страны Шавкат Мирзиеев в конце июня заявил, что ситуация с коронавирусом в Узбекистане приобретает более сложный характер, необходимо усилить бдительность в борьбе с пандемией. С 1 июля в регионах с неблагополучной обстановкой из-за COVID-19 запрещено собираться группами более трех человек в общественных местах. В таких регионах также вводится запрет выходить на улицу с 23.00 до 7.00 (с 21.00 до 5.00 мск), за исключением посещения аптек и больниц при крайней необходимости.
Власти продлили карантин в республике до 1 августа. Все регионы поделены на "зоны" в зависимости от распространения COVID-19 - "красную", самую опасную, "желтую" и "зеленую", свободную от вируса. При этом условия карантина начали смягчать еще в конце апреля: населению разрешили прогулки рядом с домом, проводить свадьбы и другие торжества, ослабили ограничения по использованию личного автотранспорта. В благополучных регионах работают объекты торговли, общепита и культуры. Возобновилось транспортное пассажирское сообщение в городах, а также между Ташкентом и регионами.
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