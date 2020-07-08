В Приамурье проведут проверку из-за неисправной работы аттракциона

БЛАГОВЕЩЕНСК, 8 июл - РИА Новости. Прокуратура Амурской области проверит работу экстремального аттракциона "Джин", из-за неисправной работы которого 7 июля 12-летняя девочка каталась намного дольше положенного.
Как пишет местное издание "Телепорт", останавливать аттракцион сотруднику, который его обслуживает, пришлось при помощи троса и еще троих мужчин. Со ссылкой на посетителей парка издание сообщает, что девочка вращалась в воздухе, в том числе вниз головой, около 15 минут.
"Предварительно установлено, что на экстремальный аттракцион "Джин" был допущен ребенок вопреки требованиям безопасности. В результате указанных действий произошло нарушение механизма работы аттракциона. В результате происшествия ребенок не пострадал", - сообщает надзорное ведомство.
Прокуратура проверит безопасность аттракциона и то, насколько своевременно проходило его техническое обслуживание.