В Приамурье проведут проверку из-за неисправной работы аттракциона

"Предварительно установлено, что на экстремальный аттракцион "Джин" был допущен ребенок вопреки требованиям безопасности. В результате указанных действий произошло нарушение механизма работы аттракциона. В результате происшествия ребенок не пострадал", - сообщает надзорное ведомство.