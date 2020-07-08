https://ria.ru/20200708/1574036558.html
Путину предложили перенести День России на 1 июля
Член Общественной палаты, председатель Национального родительского комитета Ирина Волынец предложила перенести празднование Дня России на 1 июля... РИА Новости, 08.07.2020
2020-07-08T07:51
2020-07-08T10:16
голосование по поправкам в конституцию
россия
ирина волынец
день россии
владимир путин
праздник
общество
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https://ria.ru/20200706/1573973995.html
Maksim S
Надо тогда уж переносить сей праздник на день рождения путина, чего уж...
545
Maksim S
О да! Новые ассоциации будут прям качественно лучше! 🤣🤣🤣
341
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россия
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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россия, ирина волынец, день россии, владимир путин, праздник, общество
МОСКВА, 8 июл — РИА Новости.
Член Общественной палаты, председатель Национального родительского комитета Ирина Волынец
предложила перенести празднование Дня России на 1 июля. Соответствующее обращение она направила президенту Владимиру Путину
, сообщает RT
.
"В связи с тем, что подавляющее большинство граждан России одобрили внесение поправок к Конституции <...> прошу Вас дать поручение правительству России провести комплекс мероприятий, необходимых для утверждения даты окончания <...> голосования, 1 июля, Днем России, объявления этой даты государственным праздником и выходным днем", — говорится в документе.
Волынец пояснила, что государственный праздник отмечают 12 июня, однако у многих россиян эта дата ассоциируется не с независимостью России, а с распадом Советского Союза.
Голосование по поправкам к Конституции проходило в России с 25 июня по 1 июля, явка составила 67,97 процента. По данным ЦИК, внесение изменений в Основной закон одобрили 77,92 процента участников голосования, против проголосовали 21,27 процента.