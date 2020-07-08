Путину предложили перенести День России на 1 июля

МОСКВА, 8 июл — РИА Новости. Член Общественной палаты, председатель Национального родительского комитета Член Общественной палаты, председатель Национального родительского комитета Ирина Волынец предложила перенести празднование Дня России на 1 июля. Соответствующее обращение она направила президенту Владимиру Путину , сообщает RT

"В связи с тем, что подавляющее большинство граждан России одобрили внесение поправок к Конституции <...> прошу Вас дать поручение правительству России провести комплекс мероприятий, необходимых для утверждения даты окончания <...> голосования, 1 июля, Днем России, объявления этой даты государственным праздником и выходным днем", — говорится в документе.

Волынец пояснила, что государственный праздник отмечают 12 июня, однако у многих россиян эта дата ассоциируется не с независимостью России, а с распадом Советского Союза.