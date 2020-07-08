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Конституция Российской Федерации
Голосование по поправкам в Конституцию
https://ria.ru/20200708/1574036558.html
Путину предложили перенести День России на 1 июля
Член Общественной палаты, председатель Национального родительского комитета Ирина Волынец предложила перенести празднование Дня России на 1 июля... РИА Новости, 08.07.2020
2020-07-08T10:16
голосование по поправкам в конституцию
россия
ирина волынец
день россии
владимир путин
праздник
общество
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https://ria.ru/20200706/1573973995.html
Надо тогда уж переносить сей праздник на день рождения путина, чего уж...
545
О да! Новые ассоциации будут прям качественно лучше! 🤣🤣🤣
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россия
РИА Новости
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РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/06/0c/1572863070_0:387:2951:2047_1400x0_80_0_0_808ec3b119b1213828dc73bf45cc0995.jpg
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60
россия, ирина волынец, день россии, владимир путин, праздник, общество

Путину предложили перенести День России на 1 июля

07:51 08.07.2020 (обновлено: 10:16 08.07.2020)
296721
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкДень России
День России
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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День России. Архивное фото
МОСКВА, 8 июл — РИА Новости. Член Общественной палаты, председатель Национального родительского комитета Ирина Волынец предложила перенести празднование Дня России на 1 июля. Соответствующее обращение она направила президенту Владимиру Путину, сообщает RT.
"В связи с тем, что подавляющее большинство граждан России одобрили внесение поправок к Конституции <...> прошу Вас дать поручение правительству России провести комплекс мероприятий, необходимых для утверждения даты окончания <...> голосования, 1 июля, Днем России, объявления этой даты государственным праздником и выходным днем", — говорится в документе.
Волынец пояснила, что государственный праздник отмечают 12 июня, однако у многих россиян эта дата ассоциируется не с независимостью России, а с распадом Советского Союза.
Голосование по поправкам к Конституции проходило в России с 25 июня по 1 июля, явка составила 67,97 процента. По данным ЦИК, внесение изменений в Основной закон одобрили 77,92 процента участников голосования, против проголосовали 21,27 процента.
Здание Министерства иностранных дел РФ
6 июля, 19:04Голосование по поправкам в Конституцию
В МИД оценили реакцию Запада на поправки к Конституции
533109313383999
Обсудить 114
Голосование по поправкам в КонституциюРоссияИрина ВолынецДень РоссииВладимир ПутинПраздникОбщество
Популярные комментарии
Надо тогда уж переносить сей праздник на день рождения путина, чего уж...
8 июля, 08:02
MSMaksim S
3488823698
О да! Новые ассоциации будут прям качественно лучше! 🤣🤣🤣
8 июля, 07:59
MSMaksim S
16810121663
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