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Украинские силовики заявили о 13 обстрелах своих позиций в Донбассе
Украинские силовики сообщили в среду, что зафиксировали 13 обстрелов своих позиций в Донбассе за минувшие сутки. РИА Новости, 08.07.2020
2020-07-08T07:46
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353
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ситуация в днр и лнр, ситуация на украине, луганская народная республика, донецкая народная республика, украина, в мире

Украинские силовики заявили о 13 обстрелах своих позиций в Донбассе

07:46 08.07.2020
367
© AP Photo / Sergei ChuzavkovСолдаты украинской правительственной армии в районе возле деревни Дебальцево, Донецкая область
Солдаты украинской правительственной армии в районе возле деревни Дебальцево, Донецкая область
© AP Photo / Sergei Chuzavkov
МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Украинские силовики сообщили в среду, что зафиксировали 13 обстрелов своих позиций в Донбассе за минувшие сутки.
Как говорится в сообщении пресс-центра штаба операции Объединенных сил Украины, опубликованном в Facebook, ополченцы за сутки "13 раз обстреляли позиции Объединенных сил".
"За минувшие сутки в результате обстрелов противника четверо военнослужащих Объединенных сил получили ранения", - добавляется в сообщении.
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек.
Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в частности, в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.
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