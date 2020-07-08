Спецпредставители США и Южной Кореи по КНДР провели переговоры

"Я подчеркнул, что диалог и переговоры являются единственным способом решения проблемы, и для этого Южная Корея и США должны прикладывать все силы, а спецпредставитель Биган обещал работать в этом направлении и подтвердил наличие гибкой позиции ради достижения сбалансированного соглашения в случае возобновления переговоров с Северной Кореей. Мы договорились продолжать коммуникацию с международным сообществом и соседними странами, включая Китай, Японию, Россию и другими, а также поддерживать систему всецелой взаимопомощи между США и РК", - сообщил Ли До Хун по итогам встречи.