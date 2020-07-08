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Спецпредставители США и Южной Кореи по КНДР провели переговоры
Спецпредставители по КНДР от США и Южной Кореи встретились в Сеуле и обсудили ситуацию на Корейском полуострове, межкорейское сотрудничество и пути... РИА Новости, 08.07.2020
2020-07-08T07:35
стивен биган
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стивен биган, ким чен ын, мид южной кореи, южная корея, пхеньян, кндр (северная корея), сша, в мире

Спецпредставители США и Южной Кореи по КНДР провели переговоры

07:35 08.07.2020
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© РИА Новости / Мария Плотникова / Перейти в фотобанкВид на Сеул со смотровой площадки парка Намсан
Вид на Сеул со смотровой площадки парка Намсан
© РИА Новости / Мария Плотникова
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СЕУЛ, 8 июл – РИА Новости. Спецпредставители по КНДР от США и Южной Кореи встретились в Сеуле и обсудили ситуацию на Корейском полуострове, межкорейское сотрудничество и пути возобновления переговоров с КНДР, сообщает агентство Рёнхап.
Спецпредставитель США по КНДР Стивен Биган прибыл с визитом в Сеул 7 июля и уже провел встречи с ключевыми южнокорейскими дипломатами, включая главу МИД Кан Гён Хву и ее первого заместителя Чо Се Ёна, встреча с которым длилась около часа. Стороны обсудили КНДР, коронавирус и сотрудничество РК с США. После этого Биган встретился со своим коллегой спецпредставителем МИД Южной Кореи по вопросам мира и безопасности на Корейском полуострове Ли До Хуном.
"Я подчеркнул, что диалог и переговоры являются единственным способом решения проблемы, и для этого Южная Корея и США должны прикладывать все силы, а спецпредставитель Биган обещал работать в этом направлении и подтвердил наличие гибкой позиции ради достижения сбалансированного соглашения в случае возобновления переговоров с Северной Кореей. Мы договорились продолжать коммуникацию с международным сообществом и соседними странами, включая Китай, Японию, Россию и другими, а также поддерживать систему всецелой взаимопомощи между США и РК", - сообщил Ли До Хун по итогам встречи.
В последнее время отношения Сеула и Пхеньяна значительно обострились из-за непрекращающихся в Южной Корее акций некоторых организаций, которые с помощью полиэтиленовых баллонов с нагретым воздухом перебрасывают на территорию КНДР агитационные листовки. В Северной Корее неоднократно требовали прекратить эти действия в соответствии с совместным заявлением лидеров Юга и Севера 2018 года об отказе от враждебности друг против друга. Но активисты продолжали посылать листовки, и Пхеньян заявил, что "его терпение закончилось". Шестнадцатого июня КНДР взорвала расположенное на ее территории близ демилитаризованной зоны в городе Кэсон здание межкорейского координационного бюро.
На следующий день генштаб КНДР сообщил, что рассматривает план введения войск в пограничные районы и возобновления там военных учений, а также вновь вернет служащих гражданской полиции на наблюдательные пункты военной полиции в демилитаризованной зоне, которые были освобождены по договоренности с Югом в 2018 году. Позже приведение этих мер в исполнение было отложено по приказу лидера КНДР Ким Чен Ына.
Пхеньян, КНДР
7 июля, 00:40
Северная Корея отказалась вести переговоры с США
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Стивен БиганКим Чен ЫнМИД Южной КореиЮжная КореяПхеньянКНДР (Северная Корея)СШАВ мире
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