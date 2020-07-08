Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200708/1574035984.html
В Приамурье задержали обвиняемого в вербовке в "Исламское государство"*
Обвиняемый в вербовке в ряды террористической организации "Исламское государство"* задержан в Благовещенске и заключен под стражу до 6 сентября, сообщает... РИА Новости, 08.07.2020
2020-07-08T07:23
благовещенский городской суд
исламское государство
амурская область
благовещенск
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/155988/38/1559883812_184:0:3078:1628_1400x0_80_0_0_b8773ddffae1f57d42eaeae0a7cfde3a.jpg
https://ria.ru/20200707/1574018300.html
амурская область
благовещенск
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn24.img.ria.ru/images/155988/38/1559883812_184:0:3078:1628_1400x0_80_0_0_b8773ddffae1f57d42eaeae0a7cfde3a.jpg
https://cdn21.img.ria.ru/images/155988/38/1559883812_0:0:2732:2048_1400x0_80_0_0_596fa0a151fa100190eb84b15a4188e7.jpg
https://cdn23.img.ria.ru/images/155988/38/1559883812_164:0:2212:2048_1400x0_80_0_0_e9ed3c65c4e656c7630d5543c22b77be.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
благовещенский городской суд, исламское государство, амурская область, благовещенск, происшествия

В Приамурье задержали обвиняемого в вербовке в "Исламское государство"*

07:23 08.07.2020
203
© РИА Новости / Алексей СухоруковСотрудник полиции
Сотрудник полиции
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
БЛАГОВЕЩЕНСК, 8 июл - РИА Новости. Обвиняемый в вербовке в ряды террористической организации "Исламское государство"* задержан в Благовещенске и заключен под стражу до 6 сентября, сообщает Благовещенский городской суд.

"По версии следствия, выходец одной из стран ближнего зарубежья причастен к распространению призывов к насильственным вооруженным действиям, оправданию радикальных взглядов исламской идеологии международной террористической организации "Исламское государство"*, ее символики, а также попыткам создания на территории Амурской области экстремистской ячейки", - уточняет суд.

Вербовщик, как полагает следствие, должен был вовлекать в деятельность организации местных жителей и иностранных трудовых мигрантов "с целью выезда для участия в боевых действиях за рубежом". Обвиняемому по части 2 статьи 205.2 УК РФ грозит до 7 лет лишения свободы, сейчас следователи занимаются сбором и закреплением доказательств.
"Суд постановил избрать в отношении обвиняемого меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца, то есть до 6 сентября 2020 года", - говорится в сообщении.
*Террористическая организация, запрещенная в России.
Клавиатура компьютера
7 июля, 17:02
Саратовского студента заподозрили в оправдании терроризма в соцсетях
1201010
Обсудить 0
Благовещенский городской судИсламское государствоАмурская областьБлаговещенскПроисшествия
Рекомендуем
Высоковольтная ЛЭП
В Краснодаре устранили почти все возникшие из-за жары энергоаварии
Чемодан с лекарственными средствами в руках у врача на подстанции скорой помощи в Новосибирске
Под Красноярском женщина погибла при попытке сделать селфи
Генеральный директор департамента по вопросам контроля над вооружениями и разоружения, министерства иностранных дел Китая Фу Цун на Московской конференции по нераспространению
МИД Китая назвал "превосходным" сотрудничество с Россией
Студенты во время экзамена
В Москве 12 тысяч студентов сдают добровольный квалификационный экзамен
Смартфон
Эксперт рассказал о новой схеме мошенничества при продаже смартфонов
Автомобиль следственного комитета (СК) РФ
На Алтае утонули трое находящихся под опекой детей
Шарлиз Терон в фильме Безумный Макс: Дорога ярости
Шарлиз Терон высказалась о своей замене в приквеле "Безумного Макса"
Скорая помощь в КНР
В Китае около 500 школьников оказались в ловушке из-за наводнения
Вид с борта вертолета на реку в Чукотском автономном округе
СМИ: пожары в Арктике привели к рекордным выбросам газов в атмосферу
Ликвидация последствий розлива нефтепродуктов из резервуара ТЭЦ-3 под Норильском
В Норильске собрали еще 96 кубометров топливно-водяной смеси
Статуя Фемиды в суде
Жителя Комсомольска-на-Амуре осудили за угрозы полиции и чиновникам
Автомобиль скорой помощи в Казахстане
В Казахстане число заболевших COVID-19 превысило 51 тысячу человек
Медицинские работники в красной зоне госпиталя COVID-19
В Кузбассе за сутки выявили 69 случаев COVID-19
Вид на Сеул со смотровой площадки парка Намсан
Спецпредставители США и Южной Кореи по КНДР провели переговоры
Автомобиль медицинской помощи в Китае
В КНР более 2,3 миллиона человек оказались в зоне бедствия из-за ливней
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
00:58В Бразилии число заболевших COVID-19 превысило 1,7 миллиона человек
00:49"Не стыдно врать?" Заразившуюся коронавирусом Аниту Цой обвинили во лжи
00:47ЕСПЧ отказался давать указания Еревану сохранить полномочия судей КС
00:38В Белграде на протестах ранили десять полицейских
00:32В Южно-Сахалинске в жилом доме взорвался баллон с кислородом
00:30В Подмосковье два дома смыло водой при прокладке обводного канала
00:27В Казани пожарный поезд направили на тушение зданий "Казаньнефтеродукта"
23:59Россия осудила попытки США вернуть международные санкции против Ирана
23:57В Белграде полиция применила слезоточивый газ против демонстрантов
23:55ЕС назвал задержание исламистов в Крыму политически мотивированным
23:50Трамп назвал отношения США и Мексики отличными
23:41Посол России призвал уважать позицию Китая по контролю над вооружениями
23:38В Волгоградской области установили особый противопожарный режим
23:31В Казани загорелись административное здание и ангар "Казаньнефтепродукта"
23:28Посол ответил на сообщения о "сговоре" России с талибами
23:23В Москве умерли 32 пациента с коронавирусом
23:22Штаб-квартира ООН перейдет к первой фазе открытия с 20 июля
23:15Киев инициировал проведение заседания рабочей группы по Донбассу
23:03Российский препарат от COVID-19 представят странам Латинской Америки
22:57Космонавт Иванишин побывал на корабле Crew Dragon
Лента новостейМолния