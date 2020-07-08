В Приамурье задержали обвиняемого в вербовке в "Исламское государство"*

"По версии следствия, выходец одной из стран ближнего зарубежья причастен к распространению призывов к насильственным вооруженным действиям, оправданию радикальных взглядов исламской идеологии международной террористической организации "Исламское государство"*, ее символики, а также попыткам создания на территории Амурской области экстремистской ячейки", - уточняет суд.

Вербовщик, как полагает следствие, должен был вовлекать в деятельность организации местных жителей и иностранных трудовых мигрантов "с целью выезда для участия в боевых действиях за рубежом". Обвиняемому по части 2 статьи 205.2 УК РФ грозит до 7 лет лишения свободы, сейчас следователи занимаются сбором и закреплением доказательств.