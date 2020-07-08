В Приамурье задержали обвиняемого в вербовке в "Исламское государство"*

БЛАГОВЕЩЕНСК, 8 июл - РИА Новости. Обвиняемый в вербовке в ряды террористической организации "Исламское государство"* задержан в Благовещенске и заключен под стражу до 6 сентября, сообщает Благовещенский городской суд.
"По версии следствия, выходец одной из стран ближнего зарубежья причастен к распространению призывов к насильственным вооруженным действиям, оправданию радикальных взглядов исламской идеологии международной террористической организации "Исламское государство"*, ее символики, а также попыткам создания на территории Амурской области экстремистской ячейки", - уточняет суд.
Вербовщик, как полагает следствие, должен был вовлекать в деятельность организации местных жителей и иностранных трудовых мигрантов "с целью выезда для участия в боевых действиях за рубежом". Обвиняемому по части 2 статьи 205.2 УК РФ грозит до 7 лет лишения свободы, сейчас следователи занимаются сбором и закреплением доказательств.
"Суд постановил избрать в отношении обвиняемого меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца, то есть до 6 сентября 2020 года", - говорится в сообщении.
*Террористическая организация, запрещенная в России.