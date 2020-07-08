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В Москве 12 тысяч студентов сдают добровольный квалификационный экзамен
Более 12 тысяч студентов приняли участие в первом этапе добровольного квалификационного экзамена, во второй этап прошли 5 тысяч молодых специалистов, сообщили... РИА Новости, 08.07.2020
2020-07-08T08:41
навигатор абитуриента
алексей фурсин ( глава департамента предпринимательства и инновационного развития (дпир)
рэу имени г. в. плеханова
мгту имени баумана
московский инженерно-физический институт
москва
образование - общество
общество
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навигатор абитуриента, алексей фурсин ( глава департамента предпринимательства и инновационного развития (дпир), рэу имени г. в. плеханова, мгту имени баумана, московский инженерно-физический институт, москва, образование - общество, общество

В Москве 12 тысяч студентов сдают добровольный квалификационный экзамен

07:20 08.07.2020 (обновлено: 08:41 08.07.2020)
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© Fotolia / luckybusinessСтуденты во время экзамена
Студенты во время экзамена
© Fotolia / luckybusiness
Студенты во время экзамена. Архивное фото
МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Более 12 тысяч студентов приняли участие в первом этапе добровольного квалификационного экзамена, во второй этап прошли 5 тысяч молодых специалистов, сообщили РИА Новости в пресс-службе департамента предпринимательства и инновационного развития Москвы.
Впервые добровольный квалификационный экзамен прошел в 2017 году, тогда свои знания проверили почти 350 студентов. В 2018 году участников было уже 2,3 тысячи, а в 2019-м — больше 6 тысяч (примерно из 100 учебных заведений). Проект позволяет студентам проверить уровень подготовки и обратить на себя внимание ведущих работодателей города. А компании-партнеры экзамена могут найти талантливых и мотивированных сотрудников
"В первом этапе приняли участие больше 12 тысяч студентов из 370 вузов, включая 115 московских. Это абсолютный рекорд за все время проведения экзамена. Успешно справились с тестированием и прошли во второй 5 пять тысяч молодых специалистов. Теперь их ждет практическая часть в форме видеоконференций с потенциальными работодателями", — цитирует пресс-служба слова заммэра Москвы Натальи Сергуниной.
Уточняется, что после тестирования, в ходе которого оценивались теоретические знания, студентам предстоит решить практические кейсы от компаний-партнеров программы. Победители будут определены в сентябре, им предложат оплачиваемые стажировки или даже трудоустройство. Во втором туре участники ДКЭ будут работать в командах по пять-семь человек над кейсами, предложенными крупнейшими компаниями. Также студенты выполнят ряд дополнительных заданий, раскрывающих их навыки и профессиональные качества. Каждое практическое испытание будет идти около четырех часов, включая итоговую презентацию проекта.
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"Онлайн-формат экзамена в этом году позволил значительно увеличить число участников — вдвое по сравнению с прошлым годом. Кроме того, шанс получить работу в престижных компаниях получили учащиеся региональных и даже зарубежных вузов", — добавил руководитель департамента предпринимательства и инновационного развития города Москвы Алексей Фурсин.
В ведомстве отметили, что, судя по результатам первого этапа, московские студенты показали традиционно высокий уровень подготовки. Многие из тех, кто успешно сдал тестирование, представляют МГУ имени Ломоносова, РГГУ, РЭУ имени Плеханова, НИЯУ "МИФИ", МГТУ имени Баумана, НИУ МИЭТ и другие столичные вузы.
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23 июня, 16:11Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы
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Навигатор абитуриентаАлексей Фурсин ( глава Департамента предпринимательства и инновационного развития (ДПИР)РЭУ имени Г. В. ПлехановаМГТУ имени БауманаМосковский инженерно-физический институтМоскваОбразование - ОбществоОбщество
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