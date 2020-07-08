В Москве 12 тысяч студентов сдают добровольный квалификационный экзамен

Впервые добровольный квалификационный экзамен прошел в 2017 году, тогда свои знания проверили почти 350 студентов. В 2018 году участников было уже 2,3 тысячи, а в 2019-м — больше 6 тысяч (примерно из 100 учебных заведений). Проект позволяет студентам проверить уровень подготовки и обратить на себя внимание ведущих работодателей города. А компании-партнеры экзамена могут найти талантливых и мотивированных сотрудников

"В первом этапе приняли участие больше 12 тысяч студентов из 370 вузов, включая 115 московских. Это абсолютный рекорд за все время проведения экзамена. Успешно справились с тестированием и прошли во второй 5 пять тысяч молодых специалистов. Теперь их ждет практическая часть в форме видеоконференций с потенциальными работодателями", — цитирует пресс-служба слова заммэра Москвы Натальи Сергуниной.

Уточняется, что после тестирования, в ходе которого оценивались теоретические знания, студентам предстоит решить практические кейсы от компаний-партнеров программы. Победители будут определены в сентябре, им предложат оплачиваемые стажировки или даже трудоустройство. Во втором туре участники ДКЭ будут работать в командах по пять-семь человек над кейсами, предложенными крупнейшими компаниями. Также студенты выполнят ряд дополнительных заданий, раскрывающих их навыки и профессиональные качества. Каждое практическое испытание будет идти около четырех часов, включая итоговую презентацию проекта.