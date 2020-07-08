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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200708/1574035696.html
В Казахстане число заболевших COVID-19 превысило 51 тысячу человек
В Казахстане за минувшие сутки выявлено 1376 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, общее число зарегистрированных случаев COVID-19 достигло 51 059,... РИА Новости, 08.07.2020
2020-07-08T07:07
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
алма-ата
казахстан
в мире
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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коронавирус covid-19, алма-ата, казахстан, в мире

В Казахстане число заболевших COVID-19 превысило 51 тысячу человек

07:07 08.07.2020
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© Sputnik / Анатолий Устиненко / Перейти в фотобанкАвтомобиль скорой помощи в Казахстане
Автомобиль скорой помощи в Казахстане
© Sputnik / Анатолий Устиненко
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Автомобиль скорой помощи в Казахстане. Архивное фото
АЛМА-АТА, 8 июл - РИА Новости. В Казахстане за минувшие сутки выявлено 1376 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, общее число зарегистрированных случаев COVID-19 достигло 51 059, сообщила в среду межведомственная комиссия (МВК) по борьбе с коронавирусной инфекцией.
Ранее минздрав сообщил, что на 6 июля в стране зафиксировано 264 случая смерти от коронавируса. Данные о летальных исходах в стране обновляются еженедельно. Количество выздоровевших пациентов превышает 16,9 тысячи.
Нурсултан Назарбаев
ДополняетсяРаспространение нового коронавируса
Назарбаев вылечился от COVID-19
"Зарегистрированы 1376 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, из них симптомных носителей - 529, бессимптомных носителей - 847", - говорится в сообщении МВК в ее Telegram-канале.
Наибольшее число новых случаев заболевания за сутки выявлено в Атырауской (264) и Карагандинской (184) областях, а также Алма-Ате (143).
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 11,3 миллиона случаев заражения, свыше 532 тысяч человек скончались.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Скорость распространения нового коронавируса
8 февраля, 14:35Распространение нового коронавируса
Скорость распространения нового коронавируса
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19Алма-АтаКазахстанВ мире
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