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В России продажи свадебных платьев после самоизоляции подскочили втрое
Продажи свадебных платьев в России после снятия режима самоизоляции подскочили более чем втрое, говорится в исследовании крупнейшего в РФ оператора фискальных... РИА Новости, 08.07.2020
2020-07-08T05:45
свадьба
общество
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РИА Новости
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свадьба, общество

В России продажи свадебных платьев после самоизоляции подскочили втрое

05:45 08.07.2020
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© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкСвадебные гуляния накануне Красной горки прошли на Поклонной горе
Свадебные гуляния накануне Красной горки прошли на Поклонной горе
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Продажи свадебных платьев в России после снятия режима самоизоляции подскочили более чем втрое, говорится в исследовании крупнейшего в РФ оператора фискальных данных "Платформа ОФД", приуроченном к празднованию Дня семьи, любви и верности. Его результаты имеются в распоряжении РИА Новости.
Аналитики изучили средние чеки и частоту покупок свадебных платьев, букетов, обручальных колец и шампанского в июне и сравнили полученные результаты с показателями за май и прошлый год.
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Так, средний чек при покупке свадебного платья в июне составил 24 650 рублей, увеличившись в годовом выражении на 15%, в месячном - на 5%. Число покупок свадебных платьев оказалось ниже прошлогоднего уровня на 37%, но выше мая на 234%, то есть более чем втрое.
Средний чек по свадебному букету на 9% превысил прошлогодний показатель и на 12% - майский, составив 1762 рублей. Покупки не дотянули до показателя прошлого года на 39%, но обогнали майские более чем вчетверо.
На покупку обручальных колец россияне в июне в среднем тратили 6609 рублей - на 4% выше, чем в прошлом году, и на 8% ниже, чем в мае. Число покупок при этом было ниже прошлогоднего уровня на 50%, но выше мая на 10%.
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А вот по шампанскому средний чек изменился не так сильно и составил в июне 357 рублей, что на 1% ниже, чем в июне 2019 года, и на 4% выше, чем в мае этого года. Число покупок же увеличилось, как по сравнению с прошлым годом, так и с последним весенним месяцем - на 8% и на 4% соответственно.
"Таким образом, средний чек покупки такого набора товаров (свадебное платье, букет, обручальные кольца и шампанское - ред.) за год вырос на 11%, а частота покупок свадебной атрибутики (без учета шампанского) снизилась в среднем на 42%", - подсчитали аналитики "Платформы ОФД".
День семьи, любви и верности отмечается в России 8 июля. В этот день Русская православная церковь вспоминает святых Петра и Февронию, которые издревле считались на Руси покровителями семьи и брака.
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