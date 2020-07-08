Экс-участница "Фабрики звезд" жестко раскритиковала победительницу шоу

МОСКВА, 8 июл — РИА Новости. Экс-участница "Фабрики звезд" Рита Дакота в своем инстаграме жестко раскритиковала победительницу седьмого сезона шоу Анастасию Приходько.
По словам артистки, ее бывшая соперница на проекте разделяла фашистские взгляды. С ней певица постоянно "воевала и дралась". При этом среди участников шоу были и другие несогласные с Приходько. Так, одна из неполиткорректных шуток будущей победительницы проекта в адрес чернокожей участницы из Астрахани Корнелии Манго привела к тому, что та бросила в нее банку энергетика.
"Корнелия, ввиду цвета своей кожи, тоже получала от Насти. Помню, однажды она запустила в голову Приходько банкой рэдбулла за очередную расистскую шуточку", — пояснила Дакота.
Она также выразила уверенность, что в современных условиях Приходько из-за своих взглядов не смогла бы не только победить в этом шоу, но и даже просто "вякнуть рядом с федеральным телевидением".
27 февраля 2019, 16:29Евровидение-2019Анастасия Приходько пожалела об участии в Евровидении от России
"А тогда она выиграла. Для меня это было торжеством зла над добром, жестокости над сердечностью", — заключила Дакота.