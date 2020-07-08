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Экс-участница "Фабрики звезд" жестко раскритиковала победительницу шоу
Экс-участница "Фабрики звезд" Рита Дакота в своем инстаграме жестко раскритиковала победительницу седьмого сезона шоу Анастасию Приходько. РИА Новости, 08.07.2020
2020-07-08T05:32
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рита дакота, россия, музыка, шоу-бизнес, расизм, анастасия приходько, белоруссия, украина

Экс-участница "Фабрики звезд" жестко раскритиковала победительницу шоу

05:32 08.07.2020
14958
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкПевица Рита Дакота
Певица Рита Дакота
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
Певица Рита Дакота. Архивное фото
МОСКВА, 8 июл — РИА Новости. Экс-участница "Фабрики звезд" Рита Дакота в своем инстаграме жестко раскритиковала победительницу седьмого сезона шоу Анастасию Приходько.
По словам артистки, ее бывшая соперница на проекте разделяла фашистские взгляды. С ней певица постоянно "воевала и дралась". При этом среди участников шоу были и другие несогласные с Приходько. Так, одна из неполиткорректных шуток будущей победительницы проекта в адрес чернокожей участницы из Астрахани Корнелии Манго привела к тому, что та бросила в нее банку энергетика.
"Корнелия, ввиду цвета своей кожи, тоже получала от Насти. Помню, однажды она запустила в голову Приходько банкой рэдбулла за очередную расистскую шуточку", — пояснила Дакота.
Она также выразила уверенность, что в современных условиях Приходько из-за своих взглядов не смогла бы не только победить в этом шоу, но и даже просто "вякнуть рядом с федеральным телевидением".
Анастасия Приходько
27 февраля 2019, 16:29Евровидение-2019
Анастасия Приходько пожалела об участии в Евровидении от России
"А тогда она выиграла. Для меня это было торжеством зла над добром, жестокости над сердечностью", — заключила Дакота.
902145425
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КультураРита ДакотаРоссияМузыкаШоу-бизнесрасизмАнастасия ПриходькоБелоруссияУкраина
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