Экс-участница "Фабрики звезд" жестко раскритиковала победительницу шоу

"Корнелия, ввиду цвета своей кожи, тоже получала от Насти. Помню, однажды она запустила в голову Приходько банкой рэдбулла за очередную расистскую шуточку", — пояснила Дакота.

Она также выразила уверенность, что в современных условиях Приходько из-за своих взглядов не смогла бы не только победить в этом шоу, но и даже просто "вякнуть рядом с федеральным телевидением".