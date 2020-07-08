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Хочу стать космонавтом
https://ria.ru/20200708/1574034576.html
Ученый рассказал, как защититься от радиации на Луне и Марсе
Люди смогут защититься от радиации на Луне и Марсе, если будут строить жилые помещения на глубине около метра, рассказал РИА Новости заведующий отделом... РИА Новости, 08.07.2020
2020-07-08T10:51
хочу стать космонавтом
вячеслав шуршаков
луна
марс
космос - риа наука
российская академия наук
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https://ria.ru/20200703/1573822664.html
Зачем придумывать защиту? Можно же у астранотов спросить, как они защищались 😆
17
До туда надо сначала долететь, чудики! :) Так что для начала, надо придумать как защитить человека во время полёта за пределы "пояса Ван Аллена" !
14
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марс
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Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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вячеслав шуршаков, луна, марс, космос - риа наука, российская академия наук

Ученый рассказал, как защититься от радиации на Луне и Марсе

05:22 08.07.2020 (обновлено: 10:51 08.07.2020)
3517
© Fotolia/artemp1Планета Марс
Планета Марс
© Fotolia/artemp1
МОСКВА, 8 июл — РИА Новости. Люди смогут защититься от радиации на Луне и Марсе, если будут строить жилые помещения на глубине около метра, рассказал РИА Новости заведующий отделом радиационной безопасности пилотируемых космических полетов Института медико-биологических проблем РАН Вячеслав Шуршаков.

"Для защиты на Луне и Марсе от галактических космических лучей человеку надо забуриваться на глубину больше 70 сантиметров. Если глубина будет меньше, то доза радиации, наоборот, будет больше", — сказал он.

Он добавил, что "надо заглубляться с умом", то есть примерно на метр. Кроме того, можно использовать пещеры или кратеры на Луне, считает ученый.
В начале прошлого года американская администрация объявила о намерении возобновить пилотируемые полеты на Луну. Новая лунная программа получила название Artemis ("Артемида" — в честь греческой богини плодородия и Луны, сестры-близнеца бога Аполлона, именем которого была названа первая лунная программа США). Отправить астронавтов на Луну планируется до 2024 года, а затем постоянное присутствие человека на Луне станет этапом на пути к пилотируемым миссиям на Марс.
Марс
3 июля, 03:39Хочу стать космонавтом
Ученый рассказал, кого могут встретить люди на Марсе
416450116
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Хочу стать космонавтомВячеслав ШуршаковЛунаМарсКосмос - РИА НаукаРоссийская академия наук
Популярные комментарии
Зачем придумывать защиту? Можно же у астранотов спросить, как они защищались 😆
8 июля, 06:59
Иван Иванов
5120000
До туда надо сначала долететь, чудики! :) Так что для начала, надо придумать как защитить человека во время полёта за пределы "пояса Ван Аллена" !
8 июля, 06:51
Александр Максименко
1300001
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