Ученый рассказал, как защититься от радиации на Луне и Марсе

"Для защиты на Луне и Марсе от галактических космических лучей человеку надо забуриваться на глубину больше 70 сантиметров. Если глубина будет меньше, то доза радиации, наоборот, будет больше", — сказал он.

В начале прошлого года американская администрация объявила о намерении возобновить пилотируемые полеты на Луну. Новая лунная программа получила название Artemis ("Артемида" — в честь греческой богини плодородия и Луны, сестры-близнеца бога Аполлона, именем которого была названа первая лунная программа США). Отправить астронавтов на Луну планируется до 2024 года, а затем постоянное присутствие человека на Луне станет этапом на пути к пилотируемым миссиям на Марс.