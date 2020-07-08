Ученый рассказал, как защититься от радиации на Луне и Марсе

МОСКВА, 8 июл — РИА Новости. Люди смогут защититься от радиации на Луне и Марсе, если будут строить жилые помещения на глубине около метра, рассказал РИА Новости заведующий отделом радиационной безопасности пилотируемых космических полетов Института медико-биологических проблем РАН Вячеслав Шуршаков.
"Для защиты на Луне и Марсе от галактических космических лучей человеку надо забуриваться на глубину больше 70 сантиметров. Если глубина будет меньше, то доза радиации, наоборот, будет больше", — сказал он.
Он добавил, что "надо заглубляться с умом", то есть примерно на метр. Кроме того, можно использовать пещеры или кратеры на Луне, считает ученый.
В начале прошлого года американская администрация объявила о намерении возобновить пилотируемые полеты на Луну. Новая лунная программа получила название Artemis ("Артемида" — в честь греческой богини плодородия и Луны, сестры-близнеца бога Аполлона, именем которого была названа первая лунная программа США). Отправить астронавтов на Луну планируется до 2024 года, а затем постоянное присутствие человека на Луне станет этапом на пути к пилотируемым миссиям на Марс.