Демократы предложили запретить США брать под контроль нефть в Ираке и САР

"Никакие средства, выделенные или другим образом доступные в этом или других законах не могут быть направлены или потрачены правительством Соединенных Штатов на следующие цели:.. установление Соединенными Штатами контроля над любыми нефтяными ресурсами в Ираке или Сирии", - сказано в документе.

Демократы в палате представителей и республиканцы в сенате предложат две версии бюджета, которые потом будет сводить согласовательная комиссия. Согласованный документ впоследствии поступит на подпись президенту.

Вооруженный конфликт в Сирии продолжается с 2011 года. В конце 2017 года было объявлено о победе над террористической группировкой ИГ ("Исламское государство", запрещена в РФ) в Сирии и Ираке. В отдельных районах стран продолжаются зачистки боевиков. В настоящий момент на первый план выступает политическое урегулирование, восстановление Сирии, а также возвращение беженцев.