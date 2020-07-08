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Демократы предложили запретить США брать под контроль нефть в Ираке и САР
Демократы в палате представителей США предлагают запретить расходование средств оборонного бюджета на 2021 финансовый год на установление американскими военным... РИА Новости, 08.07.2020
2020-07-08T04:28
война в сирии
исламское государство
дональд трамп
ирак
сирия
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РИА Новости
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исламское государство, дональд трамп, ирак, сирия, сша, в мире

Демократы предложили запретить США брать под контроль нефть в Ираке и САР

04:28 08.07.2020
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© AP Photo / Baderkhan AhmadАмериканский военный автомобиль патрулируют сирийские нефтяные месторождения
Американский военный автомобиль патрулируют сирийские нефтяные месторождения
© AP Photo / Baderkhan Ahmad
Американский военный автомобиль патрулируют сирийские нефтяные месторождения. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 8 июл – РИА Новости. Демократы в палате представителей США предлагают запретить расходование средств оборонного бюджета на 2021 финансовый год на установление американскими военным контроля над нефтяными объектами в Сирии и Ираке, следует из проекта документа, опубликованного в среду на сайте комитета по ассигнованиям.
"Никакие средства, выделенные или другим образом доступные в этом или других законах не могут быть направлены или потрачены правительством Соединенных Штатов на следующие цели:.. установление Соединенными Штатами контроля над любыми нефтяными ресурсами в Ираке или Сирии", - сказано в документе.
Кроме того, средства запрещается направлять на строительство объектов для постоянного размещения в Ираке или Афганистане.
Демократы в палате представителей и республиканцы в сенате предложат две версии бюджета, которые потом будет сводить согласовательная комиссия. Согласованный документ впоследствии поступит на подпись президенту.
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