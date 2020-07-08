В Китае прокомментировали резолюцию Бельгии и ФРГ по Сирии

Ранее РФ и Китай наложили вето в СБ ООН на проект резолюции Бельгии и Германии, продлевающей на год работу двух погранпереходов ("Баб-эль-Хава" и "Баб-эс-Салям") на границе Сирии и Турции для доставки трансграничной гуманитарной помощи в САР. За резолюцию проголосовали все остальные 13 членов СБ ООН. Мандат действия КПП истекает 10 июля.

В свою очередь, Чжан Цзюнь подчеркнул, что односторонние меры принуждения обострили экономический и гуманитарный кризис в Сирии.

По его словам, до тех пор, пока односторонние принудительные меры не будут отменены, не будет существенного улучшения гуманитарной ситуации в Сирии.

"Одна страна, утверждая, что она обеспокоена страданиями сирийского гражданского населения, ввела дополнительные односторонние меры принуждения в отношении Сирии, безжалостно удушая средства к существованию сирийского народа. Китай вновь призывает Совет Безопасности заняться этим критически важным вопросом и настоятельно призывает соответствующие страны немедленно отменить односторонние принудительные меры, введенные в отношении Сирии", - заявил китайский постпред.

Он также указал, что односторонние меры принуждения серьезно подорвали способность Сирии бороться с пандемией COVID-19. "Генеральный секретарь Антониу Гутерреш и спецпосланник по САР Гейр Педерсен неоднократно призывали соответствующие страны отменить односторонние принудительные меры. С этой целью Китай предложил поправки к проекту резолюции", - указал Чжан Цзюнь.

"Вызывает разочарование тот факт, что проект резолюции, представленный соавторами, полностью игнорирует поправки Китая и не содержит ни единого слова об односторонних принудительных мерах. Китай вынужден голосовать против такого необъективного и несбалансированного проекта резолюции", - сказано в заявлении постпреда КНР при ООН.

Кроме того, он отметил, что механизм трансграничной доставки гуманитарной помощи был срочной и временной мерой. "Правительство Сирии несет главную ответственность за улучшение гуманитарной ситуации в стране. Суверенитет и территориальная целостность Сирии должны уважаться", - добавил он.

Режим упрощенной доставки гуманитарных и медицинских грузов в Сирию из соседних государств (в первую очередь через границу с Турцией) через линии фронта и погранпереходы действует с июля 2014 года. Такой механизм продлевался ежегодно. В рамках этого механизма гуманитарные учреждения ООН и их партнеры вправе были пользоваться маршрутами через линии конфронтации и четыре пограничных пункта пропуска: "Баб-эс-Салям", "Баб-эль-Хава" (оба на границе САР и Турции), "Эль-Ярубия" (граница САР и Ирака ) и "Аль-Рамта" (граница САР и Иордании ).

По мере того как сирийская армия стала брать под контроль все больше территорий, Дамаск и Москва стали выступать за постепенное сворачивание работы погранпереходов. Как утверждали российская и сирийская стороны, теперь гуманитарная помощь должна доставляться в районы через территорию Сирии, а не с территории соседних государств.

В январе СБ ООН продлил мандат только двух КПП на границе с Турцией. "Эль-Ярубия" и "Аль-Рамта" перестали функционировать в рамках механизма трансграничной доставки гумпомощи.

Во вторник после блокировки резолюции о продлении на год работы КПП "Баб-эль-Хава" и "Баб-эс-Салям" Россия объявила, что внесет свой проект резолюции. Он предполагает продление на полгода работы лишь одного погранперехода - "Баб-эль-Хава".