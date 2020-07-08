Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Панорама Идлиба, Сирия
Война в Сирии
https://ria.ru/20200708/1574033855.html
В ФРГ и Бельгии прокомментировали блокировку Россией и КНР их резолюции
Германия и Бельгия сожалеют в связи с тем, что Россия и Китай наложили вето на их проект резолюции о работе погранпереходов, через которые в Сирию доставляется... РИА Новости, 08.07.2020
2020-07-08T03:40
война в сирии
россия
келли крафт
василий небензя
совет безопасности оон
башар асад
москва
германия
бельгия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/152935/09/1529350965_0:160:3072:1888_1400x0_80_0_0_25ad7a7faf6d9d9d3dc4dc42b8bc009b.jpg
https://ria.ru/20200701/1573739745.html
https://ria.ru/20200630/1573687523.html
https://ria.ru/20200520/1571705375.html
https://ria.ru/20200708/1574032795.html
1
россия
москва
германия
бельгия
китай
сирия
сша
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn25.img.ria.ru/images/152935/09/1529350965_0:160:3072:1888_1400x0_80_0_0_25ad7a7faf6d9d9d3dc4dc42b8bc009b.jpg
https://cdn25.img.ria.ru/images/152935/09/1529350965_171:0:2902:2048_1400x0_80_0_0_4aac91b6f38ec21c88b30310e7565115.jpg
https://cdn23.img.ria.ru/images/152935/09/1529350965_790:0:2838:2048_1400x0_80_0_0_384492258f7eb94518f9b0fde3aeac88.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, келли крафт, василий небензя, совет безопасности оон, башар асад, москва, германия, бельгия, китай, сирия, оон, сша, в мире

В ФРГ и Бельгии прокомментировали блокировку Россией и КНР их резолюции

03:40 08.07.2020
1880
© РИА Новости / Роман Махмутов / Перейти в фотобанкШтаб-квартира Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке. 25 сентября 2018
Штаб-квартира Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке. 25 сентября 2018
© РИА Новости / Роман Махмутов
Перейти в фотобанк
ООН, 8 июл – РИА Новости. Германия и Бельгия сожалеют в связи с тем, что Россия и Китай наложили вето на их проект резолюции о работе погранпереходов, через которые в Сирию доставляется трансграничная гуманитарная помощь.
Ранее РФ и Китай наложили вето в СБ ООН на проект резолюции Бельгии и Германии, продлевающей на год работу двух погранпереходов ("Баб-эль-Хава" и "Баб-эс-Салям") на границе Сирии и Турции для доставки трансграничной гуманитарной помощи в САР. За резолюцию проголосовали все остальные 13 членов СБ ООН. Мандат действия КПП истекает 10 июля.
"Подавляющее большинство членов Совета согласны с таким (изложенным в резолюции Бельгии и Германии – ред.) подходом. Мы глубоко сожалеем, что из-за вето двух постоянных членов сегодня не удалось продлить эту важную "линию жизни", - сказано в заявлении постпредств Бельгии и Германии.
Между тем в нем говорится, что блокировка не уменьшает решимость двух государств. Авторы пишут, что задача двух государств остается прежней: облегчить страдания тех, кто в нуждается в помощи.
Дамаск, Сирия
1 июля, 14:52Война в Сирии
Путин предложил подумать над организацией гуманитарной помощи Сирии
"В ближайшие часы и дни мы будем продолжать работать в этом направлении и призываем всех членов Совета Безопасности выполнять свои обязанности в качестве членов этого органа", - отмечается в заявлении.
В свою очередь, США обвинили РФ и Китай в цинизме, стремлении "удушить гуманитарную помощь Сирии" и поддержке Башара Асада.
Как заявила постпред США при ООН Келли Крафт, "Россия и Китай рассматривают Совет Безопасности ООН как еще один инструмент для продвижения своей узкой национальной повестки".
Верховный представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель
30 июня, 15:13Война в Сирии
Санкции против Сирии не мешают гуманитарной помощи, считают в ЕС
Режим упрощенной доставки гуманитарных и медицинских грузов в Сирию из соседних государств (в первую очередь через границу с Турцией) через линии фронта и погранпереходы действует с июля 2014 года. Такой механизм продлевался ежегодно. В рамках этого механизма гуманитарные учреждения ООН и их партнеры вправе были пользоваться маршрутами через линии конфронтации и четыре пограничных пункта пропуска: "Баб-эс-Салям", "Баб-эль-Хава" (оба на границе САР и Турции), "Эль-Ярубия" (граница САР и Ирака) и "Аль-Рамта" (граница САР и Иордании).
По мере того как сирийская армия стала брать под контроль все больше территорий, Дамаск и Москва стали выступать за постепенное сворачивание работы погранпереходов. Как утверждали российская и сирийская стороны, теперь гуманитарная помощь должна доставляться в районы через территорию Сирии, а не с территории соседних государств.
Заместитель министра иностранных дел РФ Василий Небензя
20 мая, 03:27Война в Сирии
Небензя призвал Запад поставлять помощь Сирии только через открытые КПП
В январе СБ ООН продлил мандат только двух КПП на границе с Турцией. "Эль-Ярубия" и "Аль-Рамта" перестали функционировать в рамках механизма трансграничной доставки гумпомощи.
Во вторник после блокировки резолюции о продлении на год работы КПП "Баб-эль-Хава" и "Баб-эс-Салям" Россия объявила, что внесет свой проект резолюции. Он предполагает продление на полгода работы лишь одного погранперехода - "Баб-эль-Хава".
Как указал постпред РФ при ООН Василий Небензя, механизм трансграничной доставки гуманитарной помощи "задумывался как чрезвычайная временная мера, которую Совет Безопасности одобрил, чтобы оказать гуманитарную поддержку охваченной конфликтом стране". Теперь, по словам постпреда РФ при ООН, "пришло время постепенно сворачивать этот механизм, с тем чтобы заменить его на гумпоставки, которые будут осуществляться в соответствии с принципами, обозначенными в резолюции ГА ООН 46/182".
Заместитель министра иностранных дел РФ Василий Небензя
Вчера, 00:38Война в Сирии
Россия предлагает оставить один КПП для доставки гумпомощи в Сирию
24000315
Обсудить 1
Война в СирииРоссияКелли КрафтВасилий НебензяСовет Безопасности ООНБашар АсадМоскваГерманияБельгияКитайСирияООНСШАВ мире
Рекомендуем
Заседание Совета безопасности в рамках 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН
В Китае прокомментировали резолюцию Бельгии и ФРГ по Сирии
Джо Байден
Байден пообещал ввести ограничения в отношении товаров из России
Американский военный автомобиль патрулируют сирийские нефтяные месторождения
Демократы предложили запретить США брать под контроль нефть в Ираке и САР
Лидер партии Батькивщина Юлия Тимошенко
Тимошенко раскрыла "жестокий обман" украинцев
Глава Пентагона Марк Эспер
Глава Пентагона отчитался об успешном "сдерживании" России
Баллистические ракеты средней дальности DF-17 на военном параде, приуроченном к 70-летию образования Китая, в Пекине
В КНР назвали условие участия в переговорах о ядерном оружии
Невеста
Эксперты объяснили, почему замужних женщин больше, чем женатых мужчин
Врач держит в руках маску для искусственной вентиляции легких
Врач объяснил, почему стараются избегать подключения к ИВЛ больных COVID
Здание Конгресса США на Капитолийском холме в Вашингтоне
Демократы в конгрессе США предложили увеличить военную помощь Украине
Сотрудники МЧС по время учений
У острова Русский во Владивостоке затонуло рыболовное судно "Атлант 2"
Американские военные на юго-востоке Афганистана
В командовании США усомнились в "сговоре России с талибами"
Российское трубоукладочное судно Академик Черский в порту Мукран, Германия
Глава Минобороны Германии ответила на претензии к "Северному потоку — 2"
Задержанный в Киеве гражданин РФ
На Украине задержали двух россиян
Первый пилотируемый запуск корабля Crew Dragon
Эксперт сравнил российскую "Ангару" и Falcon 9 Илона Маска
Участники протестов в Белграде после введения комендантского часа
В Сербии протестующие из-за мер против COVID-19 прорвались в парламент
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
00:49"Не стыдно врать?" Заразившуюся коронавирусом Аниту Цой обвинили во лжи
00:47ЕСПЧ отказался давать указания Еревану сохранить полномочия судей КС
00:38В Белграде на протестах ранили десять полицейских
00:32В Южно-Сахалинске в жилом доме взорвался баллон с кислородом
00:30В Подмосковье два дома смыло водой при прокладке обводного канала
00:27В Казани пожарный поезд направили на тушение зданий "Казаньнефтеродукта"
23:59Россия осудила попытки США вернуть международные санкции против Ирана
23:57В Белграде полиция применила слезоточивый газ против демонстрантов
23:55ЕС назвал задержание исламистов в Крыму политически мотивированным
23:50Трамп назвал отношения США и Мексики отличными
23:41Посол России призвал уважать позицию Китая по контролю над вооружениями
23:38В Волгоградской области установили особый противопожарный режим
23:31В Казани загорелись административное здание и ангар "Казаньнефтепродукта"
23:28Посол ответил на сообщения о "сговоре" России с талибами
23:23В Москве умерли 32 пациента с коронавирусом
23:22Штаб-квартира ООН перейдет к первой фазе открытия с 20 июля
23:15Киев инициировал проведение заседания рабочей группы по Донбассу
23:03Российский препарат от COVID-19 представят странам Латинской Америки
22:57Космонавт Иванишин побывал на корабле Crew Dragon
22:54Facebook ликвидировал сеть аккаунтов, связанных с другом Трампа
Лента новостейМолния