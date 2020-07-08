В ФРГ и Бельгии прокомментировали блокировку Россией и КНР их резолюции

ООН, 8 июл – РИА Новости. Германия и Бельгия сожалеют в связи с тем, что Россия и Китай наложили вето на их проект резолюции о работе погранпереходов, через которые в Сирию доставляется трансграничная гуманитарная помощь.

Ранее РФ и Китай наложили вето в СБ ООН на проект резолюции Бельгии и Германии, продлевающей на год работу двух погранпереходов ("Баб-эль-Хава" и "Баб-эс-Салям") на границе Сирии и Турции для доставки трансграничной гуманитарной помощи в САР. За резолюцию проголосовали все остальные 13 членов СБ ООН. Мандат действия КПП истекает 10 июля.

"Подавляющее большинство членов Совета согласны с таким (изложенным в резолюции Бельгии и Германии – ред.) подходом. Мы глубоко сожалеем, что из-за вето двух постоянных членов сегодня не удалось продлить эту важную "линию жизни", - сказано в заявлении постпредств Бельгии и Германии.

Между тем в нем говорится, что блокировка не уменьшает решимость двух государств. Авторы пишут, что задача двух государств остается прежней: облегчить страдания тех, кто в нуждается в помощи.

"В ближайшие часы и дни мы будем продолжать работать в этом направлении и призываем всех членов Совета Безопасности выполнять свои обязанности в качестве членов этого органа", - отмечается в заявлении.

В свою очередь, США обвинили РФ и Китай в цинизме, стремлении "удушить гуманитарную помощь Сирии" и поддержке Башара Асада

Как заявила постпред США при ООН Келли Крафт , "Россия и Китай рассматривают Совет Безопасности ООН как еще один инструмент для продвижения своей узкой национальной повестки".

Режим упрощенной доставки гуманитарных и медицинских грузов в Сирию из соседних государств (в первую очередь через границу с Турцией) через линии фронта и погранпереходы действует с июля 2014 года. Такой механизм продлевался ежегодно. В рамках этого механизма гуманитарные учреждения ООН и их партнеры вправе были пользоваться маршрутами через линии конфронтации и четыре пограничных пункта пропуска: "Баб-эс-Салям", "Баб-эль-Хава" (оба на границе САР и Турции), "Эль-Ярубия" (граница САР и Ирака ) и "Аль-Рамта" (граница САР и Иордании ).

По мере того как сирийская армия стала брать под контроль все больше территорий, Дамаск Москва стали выступать за постепенное сворачивание работы погранпереходов. Как утверждали российская и сирийская стороны, теперь гуманитарная помощь должна доставляться в районы через территорию Сирии, а не с территории соседних государств.

В январе СБ ООН продлил мандат только двух КПП на границе с Турцией. "Эль-Ярубия" и "Аль-Рамта" перестали функционировать в рамках механизма трансграничной доставки гумпомощи.

Во вторник после блокировки резолюции о продлении на год работы КПП "Баб-эль-Хава" и "Баб-эс-Салям" Россия объявила, что внесет свой проект резолюции. Он предполагает продление на полгода работы лишь одного погранперехода - "Баб-эль-Хава".