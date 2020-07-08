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Швейцария присоединилась к санкциям ЕС против должностных лиц Венесуэлы
Швейцария присоединилась к санкциям ЕС против ряда должностных лиц Венесуэлы, говорится в заявлении, опубликованном на сайте Федерального совета (правительства) РИА Новости, 08.07.2020
2020-07-08T01:46
евросоюз
венесуэла
швейцария
в мире
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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евросоюз, венесуэла, швейцария, в мире

Швейцария присоединилась к санкциям ЕС против должностных лиц Венесуэлы

01:46 08.07.2020
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© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкФлаги на одной из улиц Женевы
Флаги на одной из улиц Женевы
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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ЖЕНЕВА, 8 июл – РИА Новости, Елизавета Исакова. Швейцария присоединилась к санкциям ЕС против ряда должностных лиц Венесуэлы, говорится в заявлении, опубликованном на сайте Федерального совета (правительства) страны.
Решение расширить список лиц под санкциями было принято накануне, и вступило в силу 7 июля. В список попали, в частности, высшие должностные лица Национальной ассамблеи Венесуэлы, Верховного суда и Учредительного собрания.
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Ранее в понедельник Совет ЕС расширил список должностных лиц Венесуэлы, в отношении которых действуют ограничительные меры "из-за их роли в действиях и решениях, подрывающих демократию и верховенство закона в Венесуэле", и добавил в него 11 фамилий. Теперь в списке находятся 36 человек. Ограничительные меры ЕС в отношении Венесуэлы были введены в ноябре 2017 года. Они включают эмбарго на поставки оружия, а также запрет на поездки и замораживание активов в отношении ряда венесуэльских должностных лиц.
Швейцария впервые присоединилась к санкциям Евросоюза в отношении Венесуэлы 28 марта 2018 года.
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ЕвросоюзВенесуэлаШвейцарияВ мире
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