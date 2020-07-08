https://ria.ru/20200708/1574033223.html
Швейцария присоединилась к санкциям ЕС против должностных лиц Венесуэлы
Швейцария присоединилась к санкциям ЕС против ряда должностных лиц Венесуэлы, говорится в заявлении, опубликованном на сайте Федерального совета (правительства) РИА Новости, 08.07.2020
2020-07-08T01:46
2020-07-08T01:46
евросоюз
венесуэла
швейцария
в мире
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https://ria.ru/20200702/1573820566.html
https://ria.ru/20200527/1572034267.html
1
венесуэла
швейцария
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn23.img.ria.ru/images/155038/96/1550389608_0:0:3068:1727_1400x0_80_0_0_c1fcd8d47ed5f2f111cda1e54e39beb8.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
евросоюз, венесуэла, швейцария, в мире