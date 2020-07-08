На вопросы жителей Ленобласти ответят в Центре управления регионом

МОСКВА, 8 июл — РИА Новости. В Ленинградской области появится Центр управления регионом (ЦУР), он станет единым инструментом в работе с обращениями жителей региона.

ЦУР будет собирать обращения жителей области из всех возможных источников — от портала "Народная экспертиза" до инстаграма губернатора Ленинградской области. Также центр будет анализировать и маршрутизировать запросы, контролировать сроки и качество ответов на них, сообщает пресс-служба губернатора и правительства Ленинградской области.

Сообщается, что такой инструмент позволит значительно сократить сроки предоставления ответов на обращения. Кроме того, анализ запросов даст реальную оценку удовлетворенности качеством жизни в регионе, а также обратит внимание профильных органов власти на наиболее острые, по мнению жителей, проблемы.