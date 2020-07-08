https://ria.ru/20200708/1574026984.html
На вопросы жителей Ленобласти ответят в Центре управления регионом
В Ленинградской области появится Центр управления регионом (ЦУР), он станет единым инструментом в работе с обращениями жителей региона. РИА Новости, 08.07.2020
2020-07-08T08:00
2020-07-08T10:25
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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МОСКВА, 8 июл — РИА Новости. В Ленинградской области появится Центр управления регионом (ЦУР), он станет единым инструментом в работе с обращениями жителей региона.
ЦУР будет собирать обращения жителей области из всех возможных источников — от портала "Народная экспертиза" до инстаграма губернатора Ленинградской области. Также центр будет анализировать и маршрутизировать запросы, контролировать сроки и качество ответов на них, сообщает пресс-служба губернатора и правительства Ленинградской области.
Сообщается, что такой инструмент позволит значительно сократить сроки предоставления ответов на обращения. Кроме того, анализ запросов даст реальную оценку удовлетворенности качеством жизни в регионе, а также обратит внимание профильных органов власти на наиболее острые, по мнению жителей, проблемы.
Ленинградская область вошла в группу лидирующих субъектов по созданию центров управления регионом. Задача создания таких центров до 1 декабря 2020 года поставлена президентом России перед субъектами Российской Федерации. Ленинградская область участвует в этом проекте при поддержке Минкомсвязи России и АНО "Диалог". Проект будет создан с учетом уже имеющихся ресурсов Ситуационного центра губернатора.