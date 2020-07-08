Турецкий парапланерист взял с собой в небо телевизор и диван

29-летний Хасан Кавал решил оборудовать в воздухе небольшую гостиную и прикрепил к своему параплану красный диван, торшер и телевизор. Парапланерист работает инструктором по и уверенно чувствует себя в воздухе.

Его коллеги помогли ему запустить мини-гостиную с горы. Далее он снимал свой полет на видео с помощью экшн-камеры Gopro. На кадрах видно, что он пьет газировку и ест чипсы, смотря мультфильмы по телевизору.

Полет закончился так же хорошо, как и начался. Хасан объяснил, что трюк был направлен на то, чтобы люди убедились в безопасности полета на параплане и не боялись этому обучаться.