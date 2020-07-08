https://ria.ru/20200708/1573999853.html
Турецкий парапланерист взял с собой в небо телевизор и диван
Хасан Кавал из Измира взял с собой на параплан диван, торшер и телевизор, чтобы полет прошел наиболее комфортно, сообщает Upi. РИА Новости, 08.07.2020
2020-07-08T02:45
2020-07-08T02:45
туризм
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новости - туризм
турция
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https://ria.ru/20200627/1573085792.html
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ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
туризм, новости - туризм, турция