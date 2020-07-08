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Турецкий парапланерист взял с собой в небо телевизор и диван
Хасан Кавал из Измира взял с собой на параплан диван, торшер и телевизор, чтобы полет прошел наиболее комфортно, сообщает Upi. РИА Новости, 08.07.2020
2020-07-08T02:45
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РИА Новости
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7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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353
60
туризм, новости - туризм, турция

Турецкий парапланерист взял с собой в небо телевизор и диван

02:45 08.07.2020
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© Фото : @hasan_kavalИнструктор по парапланеризму Хасан Каваль
Инструктор по парапланеризму Хасан Каваль
© Фото : @hasan_kaval
МОСКВА, 8 июл – РИА Новости. Хасан Кавал из Измира взял с собой на параплан диван, торшер и телевизор, чтобы полет прошел наиболее комфортно, сообщает Upi.
29-летний Хасан Кавал решил оборудовать в воздухе небольшую гостиную и прикрепил к своему параплану красный диван, торшер и телевизор. Парапланерист работает инструктором по и уверенно чувствует себя в воздухе.
Его коллеги помогли ему запустить мини-гостиную с горы. Далее он снимал свой полет на видео с помощью экшн-камеры Gopro. На кадрах видно, что он пьет газировку и ест чипсы, смотря мультфильмы по телевизору.
Полет закончился так же хорошо, как и начался. Хасан объяснил, что трюк был направлен на то, чтобы люди убедились в безопасности полета на параплане и не боялись этому обучаться.
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300020
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