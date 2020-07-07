Адвокат раскрыл подробности обвинений против советника главы "Роскосмоса"

МОСКВА, 7 июл — РИА Новости. Советника главы "Роскосмоса" Советника главы "Роскосмоса" Ивана Сафронова подозревают в работе на чешские спецслужбы, сообщил РИА Новости его адвокат Иван Павлов

"Следователь <...> утверждал, что есть доказательства передачи некоего документа," — сказал он.

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Защитник отметил, что за Сафроновым велась слежка. Сторона обвинения полагает, что подозреваемый из корыстных побуждений с 2012 года передавал в Прагу военно-техническую информацию о российских поставках вооружения для стран Африки. Через Чехию, по версии следствия, эти сведения доходили до США.

"За ним очень долго следили и собирали на него информацию. Насобирали в итоге на один эпизод, который объяснить не смогли, это все голословно. В материалах дела также содержатся его электронные письма и записи звонков за долгий период времени", — добавил Павлов.

По словам адвоката Евгения Смирнова, Сафронов связывает свое преследование с профессиональной деятельностью. Юрист Сергей Малютин, в свою очередь, сообщил, что следователь показал судье предполагаемую переписку мужчины с агентом, однако защиту с ней не ознакомили.

По данным источника РИА Новости, по этому делу провели экспертизу, которая подтвердила выводы следствия о разглашении подозреваемым гостайны.

Сафронова арестовали на два месяца, его защита уже пообещала обжаловать это решение.

Слушание по делу советника главы "Роскосмоса" проходило в закрытом режиме. Как уточнила пресс-секретарь Лефортовского суда Ксения Первовласенко, ходатайство об аресте мужчины содержит гостайну, но не маркировано грифом "секретно".

Ранее Следственный комитет возбудил дело по статье "Государственная измена", по которой Сафронову грозит до 20 лет лишения свободы.

Сам подозреваемый заявил, что не признает вину. Как сообщил РИА Новости информированный источник, во время допроса он отказался от дачи показаний, сославшись на 51-ю статью Конституции.

В "Роскосмосе" считают, что задержание Сафронова не связано с его работой. По словам руководителя пресс-службы госкорпорации Владимира Устименко , советник не был допущен к секретным сведениям. Сообщения об аресте в "Роскосмосе" комментировать не стали.