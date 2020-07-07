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Адвокат раскрыл подробности обвинений против советника главы "Роскосмоса"
Советника главы "Роскосмоса" Ивана Сафронова подозревают в работе на чешские спецслужбы, сообщил РИА Новости его адвокат Иван Павлов. РИА Новости, 07.07.2020
2020-07-07T23:55
иван сафронов
задержание советника гендиректора "роскосмоса"
россия
роскосмос
чехия
происшествия
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Обвиняют в передаче военно-технической информации о поставках оружия России на Ближний восток и в Африку. А комерсант с пеной у рта доказывал что патриот! Сколько таких патриотов работают под крышей данного желтого издания в настоящее время? А?)))
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пусть сидит в тюрьме и не отчитывается ни перед кем
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россия
чехия
РИА Новости
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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60
Сафронов слушает решение суда о своем аресте. Кадры пресс-службы Лефортовского суда
Сафронов слушает решение суда о своем аресте. Кадры пресс-службы Лефортовского суда
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иван сафронов, задержание советника гендиректора "роскосмоса", россия, роскосмос, чехия, происшествия

Адвокат раскрыл подробности обвинений против советника главы "Роскосмоса"

22:23 07.07.2020 (обновлено: 23:55 07.07.2020)
11572
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкСоветник главы "Роскосмоса" Иван Сафронов в Лефортовском суде Москвы
Советник главы Роскосмоса Иван Сафронов в Лефортовском суде Москвы
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
Советник главы "Роскосмоса" Иван Сафронов в Лефортовском суде Москвы
МОСКВА, 7 июл — РИА Новости. Советника главы "Роскосмоса" Ивана Сафронова подозревают в работе на чешские спецслужбы, сообщил РИА Новости его адвокат Иван Павлов.
"Следователь <...> утверждал, что есть доказательства передачи некоего документа," — сказал он.
Защитник отметил, что за Сафроновым велась слежка. Сторона обвинения полагает, что подозреваемый из корыстных побуждений с 2012 года передавал в Прагу военно-техническую информацию о российских поставках вооружения для стран Африки. Через Чехию, по версии следствия, эти сведения доходили до США.

"За ним очень долго следили и собирали на него информацию. Насобирали в итоге на один эпизод, который объяснить не смогли, это все голословно. В материалах дела также содержатся его электронные письма и записи звонков за долгий период времени", — добавил Павлов.

По словам адвоката Евгения Смирнова, Сафронов связывает свое преследование с профессиональной деятельностью. Юрист Сергей Малютин, в свою очередь, сообщил, что следователь показал судье предполагаемую переписку мужчины с агентом, однако защиту с ней не ознакомили.
По данным источника РИА Новости, по этому делу провели экспертизу, которая подтвердила выводы следствия о разглашении подозреваемым гостайны.
Сафронова арестовали на два месяца, его защита уже пообещала обжаловать это решение.
Задержание сотрудниками ФСБ РФ советника генерального директора Роскосмоса Ивана Сафронова
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Слушание по делу советника главы "Роскосмоса" проходило в закрытом режиме. Как уточнила пресс-секретарь Лефортовского суда Ксения Первовласенко, ходатайство об аресте мужчины содержит гостайну, но не маркировано грифом "секретно".
Ранее Следственный комитет возбудил дело по статье "Государственная измена", по которой Сафронову грозит до 20 лет лишения свободы.
Сам подозреваемый заявил, что не признает вину. Как сообщил РИА Новости информированный источник, во время допроса он отказался от дачи показаний, сославшись на 51-ю статью Конституции.
В "Роскосмосе" считают, что задержание Сафронова не связано с его работой. По словам руководителя пресс-службы госкорпорации Владимира Устименко, советник не был допущен к секретным сведениям. Сообщения об аресте в "Роскосмосе" комментировать не стали.
Ранее Сафронов работал в газетах "Ведомости" и "Коммерсант", он специализировался на военной и космической тематике. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков также отметил, что его журналистская деятельность не имеет отношения к делу.
Задержание Ивана Сафронова
Вчера, 12:22
Появилось видео задержания советника главы "Роскосмоса"
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Иван СафроновЗадержание советника гендиректора "Роскосмоса"РоссияРоскосмосЧехияПроисшествия
Популярные комментарии
Обвиняют в передаче военно-технической информации о поставках оружия России на Ближний восток и в Африку. А комерсант с пеной у рта доказывал что патриот! Сколько таких патриотов работают под крышей данного желтого издания в настоящее время? А?)))
7 июля, 22:51
Рома М
3301006
пусть сидит в тюрьме и не отчитывается ни перед кем
7 июля, 22:47
АПАлександр Перов
3200005
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