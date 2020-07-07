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Суд арестовал Ивана Сафронова на два месяца по подозрению в госизмене
Советника главы "Роскосмоса" Ивана Сафронова арестовали по делу о госизмене на два месяца, передает корреспондент РИА Новости из зала суда. Подозреваемый будет... РИА Новости, 07.07.2020
2020-07-07T22:26
иван сафронов
задержание советника гендиректора "роскосмоса"
роскосмос
безопасность
происшествия
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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60
Сафронов слушает решение суда о своем аресте. Кадры пресс-службы Лефортовского суда
Сафронов слушает решение суда о своем аресте. Кадры пресс-службы Лефортовского суда
2020-07-07T21:49
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иван сафронов, задержание советника гендиректора "роскосмоса", роскосмос, безопасность, происшествия

Суд арестовал Ивана Сафронова на два месяца по подозрению в госизмене

21:49 07.07.2020 (обновлено: 22:26 07.07.2020)
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МОСКВА, 7 июл — РИА Новости. Советника главы "Роскосмоса" Ивана Сафронова арестовали по делу о госизмене на два месяца, передает корреспондент РИА Новости из зала суда. Подозреваемый будет находиться под стражей до 6 сентября.
Адвокат Сафронова Иван Павлов заявил, что защита намерена обжаловать это решение.
Задержание Ивана Сафронова
Вчера, 12:22
Появилось видео задержания советника главы "Роскосмоса"
Заседание проходило в закрытом режиме, так как материалы дела содержат секретные сведения. Слушателей допустили лишь до оглашения резолютивной части постановления.
ФСБ подозревает Сафронова в работе на НАТО. По данным спецслужбы, он собирал и передавал представителям Североатлантического альянса сведения, представляющие гостайну. Они касались военного сотрудничества, обороны и безопасности России.
Следственный комитет возбудил дело по статье "Государственная измена", по которой мужчине грозит до 20 лет лишения свободы.
Сам подозреваемый заявил, что не признает вину. Как сообщил РИА Новости информированный источник, во время допроса он отказался от дачи показаний, сославшись на 51-ю статью Конституции.
В "Роскосмосе" считают, что задержание Сафронова не связано с его работой. По словам руководителя пресс-службы госкорпорации Владимира Устименко, советник не был допущен к секретным сведениям. Сообщения об аресте в "Роскосмосе" комментировать не стали.
Ранее Сафронов работал в газетах "Ведомости" и "Коммерсант", он специализировался на военной и космической тематике. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков также отметил, что его журналистская деятельность не имеет отношения к делу.
Задержание сотрудниками ФСБ РФ советника генерального директора Роскосмоса Ивана Сафронова
Вчера, 17:25
Более десяти человек задержали на акции в поддержку Сафронова в Москве
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Иван СафроновЗадержание советника гендиректора "Роскосмоса"РоскосмосБезопасностьПроисшествия
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полковник русской армии
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7 июля, 21:53
Егор Панкратов
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