Суд арестовал Ивана Сафронова на два месяца по подозрению в госизмене

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МОСКВА, 7 июл — РИА Новости. Советника главы " Советника главы " Роскосмоса " Ивана Сафронова арестовали по делу о госизмене на два месяца, передает корреспондент РИА Новости из зала суда. Подозреваемый будет находиться под стражей до 6 сентября.

Адвокат Сафронова Иван Павлов заявил, что защита намерена обжаловать это решение.

Заседание проходило в закрытом режиме, так как материалы дела содержат секретные сведения. Слушателей допустили лишь до оглашения резолютивной части постановления.

ФСБ подозревает Сафронова в работе на НАТО . По данным спецслужбы, он собирал и передавал представителям Североатлантического альянса сведения, представляющие гостайну. Они касались военного сотрудничества, обороны и безопасности России.

Следственный комитет возбудил дело по статье "Государственная измена", по которой мужчине грозит до 20 лет лишения свободы.

Сам подозреваемый заявил, что не признает вину. Как сообщил РИА Новости информированный источник, во время допроса он отказался от дачи показаний, сославшись на 51-ю статью Конституции.

В "Роскосмосе" считают, что задержание Сафронова не связано с его работой. По словам руководителя пресс-службы госкорпорации Владимира Устименко , советник не был допущен к секретным сведениям. Сообщения об аресте в "Роскосмосе" комментировать не стали.