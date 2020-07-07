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Петербургский суд арестовал обвиняемого в насилии над ребенком певца
Приморский районный суд заключил под стражу обвиняемого в развратных действиях и насилии над несовершенным ребёнком преподавателя вокала и певца Ивана... РИА Новости, 07.07.2020
2020-07-07T21:31
санкт-петербург
происшествия
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санкт-петербург
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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353
60
Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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РИА Новости
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7 495 645-6601 
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353
60
санкт-петербург, происшествия

Петербургский суд арестовал обвиняемого в насилии над ребенком певца

21:31 07.07.2020
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкСтатуя Фемиды в суде
Статуя Фемиды в суде
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июл - РИА Новости. Приморский районный суд заключил под стражу обвиняемого в развратных действиях и насилии над несовершенным ребёнком преподавателя вокала и певца Ивана Яворского, сообщили в объединённой пресс-службе судов Петербурга.
"Суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу Яворскому сроком до 5.09.2020", - сообщили в объединённой пресс-службе судов Петербурга.
Как полагает следствие, Яворский в в 2012-15 годах совершал в отношении потерпевшего 2001 года рождения насильственные действия сексуального характера, а также развратные действия.
Как сообщили в пресс-службе судов, Яворскому предъявлено обвинение, от дачи показаний он отказался. Против меры пресечения возражал.
Судебный молоток
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