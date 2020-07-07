https://ria.ru/20200707/1574029724.html
Петербургский суд арестовал обвиняемого в насилии над ребенком певца
Приморский районный суд заключил под стражу обвиняемого в развратных действиях и насилии над несовершенным ребёнком преподавателя вокала и певца Ивана... РИА Новости, 07.07.2020
2020-07-07T21:31
2020-07-07T21:31
санкт-петербург
происшествия
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https://ria.ru/20200630/1573657237.html
2
санкт-петербург
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
санкт-петербург, происшествия