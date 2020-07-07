Петербургский суд арестовал обвиняемого в насилии над ребенком певца

С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июл - РИА Новости. Приморский районный суд заключил под стражу обвиняемого в развратных действиях и насилии над несовершенным ребёнком преподавателя вокала и певца Ивана Яворского, сообщили в объединённой пресс-службе судов . Приморский районный суд заключил под стражу обвиняемого в развратных действиях и насилии над несовершенным ребёнком преподавателя вокала и певца Ивана Яворского, сообщили в объединённой пресс-службе судов Петербурга

"Суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу Яворскому сроком до 5.09.2020", - сообщили в объединённой пресс-службе судов Петербурга.

Как полагает следствие, Яворский в в 2012-15 годах совершал в отношении потерпевшего 2001 года рождения насильственные действия сексуального характера, а также развратные действия.