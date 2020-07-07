Петр Верзилов не признал вину по делу о двойном гражданстве

"Он не признал вину. Но не в том, что у него есть второе гражданство, оно есть, и он действительно не уведомлял о втором паспорте. Дело в том, что о нем и так было известно - в СМИ с 2010 года, а также была оперативная информация. Поэтому никакой общественной опасности нет и УК позволяет по этому основанию не считать деяние преступным", - пояснил адвокат.