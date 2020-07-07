Петр Верзилов не признал вину по делу о двойном гражданстве

МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Издатель "Медиазоны" Петр Верзилов не признал вину в неинформировании об иностранном гражданстве, сообщил РИА Новости его адвокат Леонид Соловьев.
"Он не признал вину. Но не в том, что у него есть второе гражданство, оно есть, и он действительно не уведомлял о втором паспорте. Дело в том, что о нем и так было известно - в СМИ с 2010 года, а также была оперативная информация. Поэтому никакой общественной опасности нет и УК позволяет по этому основанию не считать деяние преступным", - пояснил адвокат.
Он добавил, что Верзилова отпустили под подписку о невыезде.
Дело против издателя "Медиазоны" возбуждено по статье 330.2. УК РФ (Неисполнение обязанности по подаче уведомления о наличии у гражданина Российской Федерации гражданства (подданства) иностранного государства, либо вида на жительство, либо другого документа). Данное преступление наказывается штрафом или исправительными работами.
В конце июня Верзилова допросили по уголовному делу о массовых беспорядках в связи с событиями 27 июля 2019 года в центре Москвы. После 13-часового допроса, как заявляла "Медиазона", на выходе из отдела полиции у него произошла потасовка с неким человеком, которого он сам назвал провокатором. В итоге Верзилова снова задержала полиция. По решению суда он получил 15 суток за мелкое хулиганство.
Верзилов получил скандальную известность как участник арт-группы "Война" и группы Pussy Riot, а сейчас выступает издателем "Медиазоны" - интернет –СМИ, специализирующегося на судебной и правоохранительной сферах.
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