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Петр Верзилов не признал вину по делу о двойном гражданстве
Издатель "Медиазоны" Петр Верзилов не признал вину в неинформировании об иностранном гражданстве, сообщил РИА Новости его адвокат Леонид Соловьев. РИА Новости, 07.07.2020
2020-07-07T20:26
россия
петр верзилов
москва
канада
происшествия
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https://ria.ru/20200622/1573322649.html
Информация в СМИ не является официальным документом, он обязан был в письменной форме уведомить паспортный отдел, а так всё остальное бла-бла-бла.
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2
россия
москва
канада
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, петр верзилов, москва, канада, происшествия

Петр Верзилов не признал вину по делу о двойном гражданстве

20:26 07.07.2020
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© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкИздатель "Медиазоны" Петр Верзилов, против которого завели уголовное дело о двойном гражданстве, перед зданием Следственного комитета РФ в Москве
Издатель Медиазоны Петр Верзилов, против которого завели уголовное дело о двойном гражданстве, перед зданием Следственного комитета РФ в Москве
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
Издатель "Медиазоны" Петр Верзилов, против которого завели уголовное дело о двойном гражданстве, перед зданием Следственного комитета РФ в Москве
МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Издатель "Медиазоны" Петр Верзилов не признал вину в неинформировании об иностранном гражданстве, сообщил РИА Новости его адвокат Леонид Соловьев.
"Он не признал вину. Но не в том, что у него есть второе гражданство, оно есть, и он действительно не уведомлял о втором паспорте. Дело в том, что о нем и так было известно - в СМИ с 2010 года, а также была оперативная информация. Поэтому никакой общественной опасности нет и УК позволяет по этому основанию не считать деяние преступным", - пояснил адвокат.
Он добавил, что Верзилова отпустили под подписку о невыезде.
Дело против издателя "Медиазоны" возбуждено по статье 330.2. УК РФ (Неисполнение обязанности по подаче уведомления о наличии у гражданина Российской Федерации гражданства (подданства) иностранного государства, либо вида на жительство, либо другого документа). Данное преступление наказывается штрафом или исправительными работами.
В конце июня Верзилова допросили по уголовному делу о массовых беспорядках в связи с событиями 27 июля 2019 года в центре Москвы. После 13-часового допроса, как заявляла "Медиазона", на выходе из отдела полиции у него произошла потасовка с неким человеком, которого он сам назвал провокатором. В итоге Верзилова снова задержала полиция. По решению суда он получил 15 суток за мелкое хулиганство.
Верзилов получил скандальную известность как участник арт-группы "Война" и группы Pussy Riot, а сейчас выступает издателем "Медиазоны" - интернет –СМИ, специализирующегося на судебной и правоохранительной сферах.
Петр Верзилов
22 июня, 18:29
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10731535
Обсудить 2
РоссияПетр ВерзиловМоскваКанадаПроисшествия
Популярные комментарии
Информация в СМИ не является официальным документом, он обязан был в письменной форме уведомить паспортный отдел, а так всё остальное бла-бла-бла.
7 июля, 20:56
ooval4000
900003
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