Зеленский готов понести ответственность за нарушения в декларации

"Президент Украины Владимир Зеленский лично проинформировал Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции о нарушении им законодательства в связи с непредоставлением сообщений о существенных изменениях в имущественном состоянии", - сообщил офис президента в Telegram.

Как сообщает пресс-служба, в 2019 году семья главы государства получила средства в счет погашения стоимости облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) на общую сумму 188 тысяч долларов и осуществила расходы на приобретение ОВГЗ в сумме 191,7 тысячи долларов. Соответственно, стоимость этих облигаций превышала 50 прожиточных минимумов. Согласно законодательству, Зеленский должен был подать в реестр деклараций сообщение о существенных изменениях в имущественном состоянии в течение десяти дней с момента покупки и продажи ОВГЗ. Однако в реестр не поступали такие сообщения.