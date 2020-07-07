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Зеленский готов понести ответственность за нарушения в декларации
Президент Украины Владимир Зеленский лично уведомил Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции о том, что нарушил законодательство и не внес в... РИА Новости, 07.07.2020
2020-07-07T20:11
петр порошенко
владимир зеленский
украина
в мире
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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60
петр порошенко, владимир зеленский, украина, в мире

Зеленский готов понести ответственность за нарушения в декларации

20:11 07.07.2020
597
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкПрезидент Украины Владимир Зеленский во время пресс-конференции, посвященной первой годовщине пребывания на посту
Президент Украины Владимир Зеленский во время пресс-конференции, посвященной первой годовщине пребывания на посту
© РИА Новости / Стрингер
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КИЕВ, 7 июл - РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский лично уведомил Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции о том, что нарушил законодательство и не внес в декларацию данные о значительных изменениях в своем имущественном состоянии, сообщила во вторник пресс-служба офиса главы государства.
"Президент Украины Владимир Зеленский лично проинформировал Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции о нарушении им законодательства в связи с непредоставлением сообщений о существенных изменениях в имущественном состоянии", - сообщил офис президента в Telegram.
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Как сообщает пресс-служба, в 2019 году семья главы государства получила средства в счет погашения стоимости облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) на общую сумму 188 тысяч долларов и осуществила расходы на приобретение ОВГЗ в сумме 191,7 тысячи долларов. Соответственно, стоимость этих облигаций превышала 50 прожиточных минимумов. Согласно законодательству, Зеленский должен был подать в реестр деклараций сообщение о существенных изменениях в имущественном состоянии в течение десяти дней с момента покупки и продажи ОВГЗ. Однако в реестр не поступали такие сообщения.
"Владимир Зеленский отмечает, что все граждане Украины равны перед законом, и готов нести ответственность за нарушения в соответствии с действующим законодательством", - добавили в офисе.
Ранее журналисты "Пятого канала", принадлежащего экс-президенту Петру Порошенко, уличили Зеленского в неуплате налогов. По данным журналистов, 11 зарегистрированных на Украине компаний, которые ранее принадлежали Владимиру и Елене Зеленским, занимались оптимизацией налогов, в частности, уменьшая официальное количество сотрудников.
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6 июля, 02:28
Киевский эксперт назвал Зеленского "хуторянином-кидалой"
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