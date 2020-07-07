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Культура
https://ria.ru/20200707/1574027290.html
В центре Петербурга вновь появились граффити с изображением Бродского
Портрет поэта Иосифа Бродского, похожий на ранее закрашенные граффити, появился на брандмауэре (противопожарной стене – ред.) дома в центре Петербурга "на... РИА Новости, 07.07.2020
2020-07-07T20:08
культура
иосиф бродский
санкт-петербург
общество
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Сначала Бродский, теперь Солженицын: чем не угодили писатели властям?
Как работает статья о публичном оправдании терроризма в России? Каким образом можно использовать систему распознавания лиц на митингах? Почему власти закрасили очередное граффити с изображением писателя? Эти темы в подкасте "Слышали новость?". Своим мнением поделился журналист, писатель Максим Кононенко.
https://ria.ru/20200524/1571847955.html
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РИА Новости
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Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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353
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иосиф бродский, санкт-петербург, общество

В центре Петербурга вновь появились граффити с изображением Бродского

20:08 07.07.2020
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© Фото : @drugoj_piterПортрет поэта Иосифа Бродского на стене дома в Санкт-Петербурге
Портрет поэта Иосифа Бродского на стене дома в Санкт-Петербурге
© Фото : @drugoj_piter
Портрет поэта Иосифа Бродского на стене дома в Санкт-Петербурге
С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июл – РИА Новости. Портрет поэта Иосифа Бродского, похожий на ранее закрашенные граффити, появился на брандмауэре (противопожарной стене – ред.) дома в центре Петербурга "на высоте, недоступной для коммунальщиков", сообщил РИА Новости художник Олег Лукьянов. Районные власти заявили агентству, что решение о судьбе граффити пока не принято.
В мае граффити с изображением Бродского появились напротив его музея-квартиры "Полторы комнаты" в Доме Мурузи в Петербурге к 80-летию со дня рождения поэта. Как сообщала РИА Новости представитель администрации Центрального района, изображение просуществовало около суток, после чего портрет закрасили. По ее словам, законы предписывают сохранять первоначальный внешний облик городских зданий независимо от художественной ценности нанесенных на них изображений. Ликвидация граффити вызвала широкий общественный резонанс. Как сообщал музей "Полторы комнаты", горожане писали на месте закрашенных граффити цитаты из стихотворений поэта и высказывали свое мнение по поводу закрашивания портрета.
Слышали новость?
Сначала Бродский, теперь Солженицын: чем не угодили писатели властям?
6 июля, 18:04
Во вторник в некоторых Telegram-каналах и соцсетях появились сообщения о новом граффити-портрете Бродского, который размещен на брандмауэре здания под самой крышей на перекрестке "Пять углов" в Центральном районе Петербурга. Для создания этой работы использована та же фотография поэта, что и на предыдущих граффити.
Как рассказал Лукьянов, который был автором предыдущего граффити-портрета Бродского, он не имеет прямого отношения к появлению нового изображения. "Мы просто помогли почитателям таланта Бродского реализовать этот проект, предоставив технологию печати (изображения, которое впоследствии наносится на стену – ред.)… Я не знал, где именно произойдет повторная материализация Иосифа Александровича", - сказал он.
По словам Лукьянова, для него стало неожиданностью размещение граффити "на высоте, недоступной для коммунальщиков".
Представитель администрации Центрального района Петербурга сообщила РИА Новости, что районные власти знают о новом изображении Бродского на брандмауэре, решение о судьбе этих граффити пока не принято.
Частный музей Иосифа Бродского в Санкт-Петербурге
24 мая, 08:00Культура
Юбилей Иосифа Бродского. Лучшие песни на его стихи
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