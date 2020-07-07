В центре Петербурга вновь появились граффити с изображением Бродского

С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июл – РИА Новости. Портрет поэта Портрет поэта Иосифа Бродского , похожий на ранее закрашенные граффити, появился на брандмауэре (противопожарной стене – ред.) дома в центре Петербурга "на высоте, недоступной для коммунальщиков", сообщил РИА Новости художник Олег Лукьянов. Районные власти заявили агентству, что решение о судьбе граффити пока не принято.

В мае граффити с изображением Бродского появились напротив его музея-квартиры "Полторы комнаты" в Доме Мурузи в Петербурге к 80-летию со дня рождения поэта. Как сообщала РИА Новости представитель администрации Центрального района, изображение просуществовало около суток, после чего портрет закрасили. По ее словам, законы предписывают сохранять первоначальный внешний облик городских зданий независимо от художественной ценности нанесенных на них изображений. Ликвидация граффити вызвала широкий общественный резонанс. Как сообщал музей "Полторы комнаты", горожане писали на месте закрашенных граффити цитаты из стихотворений поэта и высказывали свое мнение по поводу закрашивания портрета.

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Во вторник в некоторых Telegram-каналах и соцсетях появились сообщения о новом граффити-портрете Бродского, который размещен на брандмауэре здания под самой крышей на перекрестке "Пять углов" в Центральном районе Петербурга. Для создания этой работы использована та же фотография поэта, что и на предыдущих граффити.

Как рассказал Лукьянов, который был автором предыдущего граффити-портрета Бродского, он не имеет прямого отношения к появлению нового изображения. "Мы просто помогли почитателям таланта Бродского реализовать этот проект, предоставив технологию печати (изображения, которое впоследствии наносится на стену – ред.)… Я не знал, где именно произойдет повторная материализация Иосифа Александровича", - сказал он.

По словам Лукьянова, для него стало неожиданностью размещение граффити "на высоте, недоступной для коммунальщиков".