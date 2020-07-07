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Узбекистан возобновил в онлайн-формате встречи по вступлению в ВТО
Узбекистан и Всемирная торговая организация после почти 15-летнего перерыва возобновили во вторник заседание совместной рабочей группы по вступлению страны в... РИА Новости, 07.07.2020
2020-07-07T19:58
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узбекистан
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353
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шавкат мирзиеев, женева (город), южная корея, узбекистан, экономика

Узбекистан возобновил в онлайн-формате встречи по вступлению в ВТО

19:58 07.07.2020
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© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкШтаб-квартира ВТО в Женеве
Штаб-квартира ВТО в Женеве
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Штаб-квартира ВТО в Женеве. Архивное фото
ТАШКЕНТ, 7 июл - РИА Новости. Узбекистан и Всемирная торговая организация после почти 15-летнего перерыва возобновили во вторник заседание совместной рабочей группы по вступлению страны в ВТО, из-за пандемии коронавируса оно прошло в формате видеоконференции, сообщила во вторник пресс-служба министерства инвестиций и внешней торговли (МИВТ) республики.
Узбекистан получил статус наблюдателя в Генеральном соглашении по тарифам и торговле в июне 1994 года, в 1998 году была создана рабочая переговорная группа по вступлению страны в ВТО. В последующие годы эта рабочая группа собиралась только трижды, последний раз – в октябре 2005 года. Ранее МИД страны рассчитывал, что заседания рабочей группы начнутся в конце марта - начале апреля этого года. Однако из-за пандемии коронавируса в эти сроки встречи возобновить не удалось.
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По данным пресс-службы ведомства, заместитель премьера, министр инвестиций и внешней торговли Узбекистана Сардор Умурзаков возглавил делегацию страны на четвертом заседании рабочей группы по вступлению республики в ВТО. Мероприятие было организовано во вторник на специальной онлайн-платформе в "гибридном формате": делегации государств - участников ВТО участвовали в заседании непосредственно в здании штаб-квартиры организации в Женеве, эксперты из различных стран и делегация Узбекистана – по видеоконференцсвязи.
"По итогам заседания достигнуты договоренности о проведении с 20 по 31 июля двусторонних переговоров по вопросам обеспечения доступа на рынок товаров и услуг", - говорится в сообщении в Telegram-канале МИВТ.
По данным ведомства, стороны также договорились о переходе к следующей стадии переговоров - подготовке фактологического резюме, которое является основой доклада рабочей группы по присоединению Узбекистана к ВТО.
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По данным пресс-службы, заместитель генерального директора ВТО Алан Вулф приветствовал решение Узбекистана возобновить процесс присоединения к организации и выразил готовность оказать всю необходимую поддержку в данной инициативе. "Также с заявлениями о поддержке вступления Узбекистана в ВТО выступили представители ряда других стран, региональные и тематические группы", - добавили в министерстве.
В конце ноября 2017 года президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев во время визита в Южную Корею заявил, что страна возобновила работу по вступлению в ВТО. В июле 2019 года узбекская сторона передала в ВТО обновленный меморандум о режиме внешней торговли для рассмотрения заявки на вступление страны в организацию. По данным МИД страны, Узбекистан при вступлении в ВТО намерен получить привилегии страны с развивающейся экономикой.
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Шавкат МирзиеевЖенева (город)Южная КореяУзбекистанЭкономика
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