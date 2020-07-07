Узбекистан возобновил в онлайн-формате встречи по вступлению в ВТО

ТАШКЕНТ, 7 июл - РИА Новости. Узбекистан и Всемирная торговая организация после почти 15-летнего перерыва возобновили во вторник заседание совместной рабочей группы по вступлению страны в ВТО, из-за пандемии коронавируса оно прошло в формате видеоконференции, сообщила во вторник пресс-служба министерства инвестиций и внешней торговли (МИВТ) республики.

Узбекистан получил статус наблюдателя в Генеральном соглашении по тарифам и торговле в июне 1994 года, в 1998 году была создана рабочая переговорная группа по вступлению страны в ВТО. В последующие годы эта рабочая группа собиралась только трижды, последний раз – в октябре 2005 года. Ранее МИД страны рассчитывал, что заседания рабочей группы начнутся в конце марта - начале апреля этого года. Однако из-за пандемии коронавируса в эти сроки встречи возобновить не удалось.

По данным пресс-службы ведомства, заместитель премьера, министр инвестиций и внешней торговли Узбекистана Сардор Умурзаков возглавил делегацию страны на четвертом заседании рабочей группы по вступлению республики в ВТО. Мероприятие было организовано во вторник на специальной онлайн-платформе в "гибридном формате": делегации государств - участников ВТО участвовали в заседании непосредственно в здании штаб-квартиры организации в Женеве , эксперты из различных стран и делегация Узбекистана – по видеоконференцсвязи.

"По итогам заседания достигнуты договоренности о проведении с 20 по 31 июля двусторонних переговоров по вопросам обеспечения доступа на рынок товаров и услуг", - говорится в сообщении в Telegram-канале МИВТ.

По данным ведомства, стороны также договорились о переходе к следующей стадии переговоров - подготовке фактологического резюме, которое является основой доклада рабочей группы по присоединению Узбекистана к ВТО.

По данным пресс-службы, заместитель генерального директора ВТО Алан Вулф приветствовал решение Узбекистана возобновить процесс присоединения к организации и выразил готовность оказать всю необходимую поддержку в данной инициативе. "Также с заявлениями о поддержке вступления Узбекистана в ВТО выступили представители ряда других стран, региональные и тематические группы", - добавили в министерстве.