Казахстан направил в Россию перечень необходимых лекарств

"В ходе встречи Алексей Цой отметил, что сложившаяся ситуация с распространением COVID-19 наглядно продемонстрировала ключевое значение международного сотрудничества, взаимодействия и поддержки в борьбе с инфекцией. На встрече стороны обсудили взаимное сотрудничество по разработке клинических протоколов, научным исследованиям, поиску вакцины и ее клинического испытания, поставке гуманитарной помощи и совместных разработок по лекарствам", - говорится в сообщении ведомства.