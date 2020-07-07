Казахстан направил в Россию перечень необходимых лекарств

НУР-СУЛТАН, 7 июл - РИА Новости. Казахстан официально направил в РФ перечень лекарственных средств и медицинских изделий для оказания гуманитарной помощи с указанием их количества, необходимого для республики, сообщила во вторник пресс-служба казахстанского министерства здравоохранения.
По данным ведомства, во вторник состоялась встреча министра здравоохранения Казахстана Алексея Цоя с заместителем министра здравоохранения РФ Олегом Гридневым по вопросам оказания консультативно-методической помощи по борьбе с коронавирусной инфекцией COVID-19.
"В ходе встречи Алексей Цой отметил, что сложившаяся ситуация с распространением COVID-19 наглядно продемонстрировала ключевое значение международного сотрудничества, взаимодействия и поддержки в борьбе с инфекцией. На встрече стороны обсудили взаимное сотрудничество по разработке клинических протоколов, научным исследованиям, поиску вакцины и ее клинического испытания, поставке гуманитарной помощи и совместных разработок по лекарствам", - говорится в сообщении ведомства.
Как отмечает минздрав республики, "в соответствии с договоренностями между правительством Республики Казахстан и правительством Российской Федерации в адрес министерства здравоохранения РФ официально направлен перечень лекарственных средств и медицинских изделий для оказания гуманитарной помощи с указанием потребности (количества средств, нужного республике - ред)".
В понедельник пресс-служба министерства иностранных дел Казахстана сообщила, что в Нур-Султан прибыла группа специалистов министерства здравоохранения и Роспотребнадзора России в составе 32 человек, включая эпидемиологов, вирусологов и врачей других профильных направлений.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.