В Волгоградской области один человек погиб в ДТП с фурами

По информации ведомства, во вторник в 15.30 по местному времени (14.30 мск) автомобиль Chevrolet Aveo выехал на встречную полосу на трассе Сызрань-Саратов-Волгоград и врезался в полуприцеп грузовика MAN, а потом столкнулся с другой фурой Scania.