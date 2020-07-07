В Волгоградской области один человек погиб в ДТП с фурами

ВОЛГОГРАД, 7 июл – РИА Новости. Водитель Chevrolet Aveo погиб, а трое его пассажиров, в том числе две девочки, пострадали после столкновения с двумя грузовиками под Волгоградом, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области.
По информации ведомства, во вторник в 15.30 по местному времени (14.30 мск) автомобиль Chevrolet Aveo выехал на встречную полосу на трассе Сызрань-Саратов-Волгоград и врезался в полуприцеп грузовика MAN, а потом столкнулся с другой фурой Scania.
"В результате ДТП водитель автомашины Chevrolet от полученных травм скончался на месте. В больницу с травмами доставлены пассажиры автомашины Chevrolet: 54-летняя женщина и две девочки в возрасте 8 и 14 лет", - сообщили РИА Новости в полиции.
По словам собеседника агентства, водитель легкового автомобиля – житель Екатеринбурга, был долгое время в пути без отдыха, переутомление могло стать причиной ДТП.