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В Волгоградской области один человек погиб в ДТП с фурами
Водитель Chevrolet Aveo погиб, а трое его пассажиров, в том числе две девочки, пострадали после столкновения с двумя грузовиками под Волгоградом, сообщили РИА... РИА Новости, 07.07.2020
2020-07-07T17:46
волгоград
волгоградская область
екатеринбург
происшествия
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353
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волгоград, волгоградская область, екатеринбург, происшествия

В Волгоградской области один человек погиб в ДТП с фурами

17:46 07.07.2020
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© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкФельдшер станции скорой медицинской помощи
Фельдшер станции скорой медицинской помощи
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Перейти в фотобанк
ВОЛГОГРАД, 7 июл – РИА Новости. Водитель Chevrolet Aveo погиб, а трое его пассажиров, в том числе две девочки, пострадали после столкновения с двумя грузовиками под Волгоградом, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области.
По информации ведомства, во вторник в 15.30 по местному времени (14.30 мск) автомобиль Chevrolet Aveo выехал на встречную полосу на трассе Сызрань-Саратов-Волгоград и врезался в полуприцеп грузовика MAN, а потом столкнулся с другой фурой Scania.
"В результате ДТП водитель автомашины Chevrolet от полученных травм скончался на месте. В больницу с травмами доставлены пассажиры автомашины Chevrolet: 54-летняя женщина и две​ девочки в возрасте 8 и 14 лет", - сообщили РИА Новости в полиции.
По словам собеседника агентства, водитель легкового автомобиля – житель Екатеринбурга, был долгое время в пути без отдыха, переутомление могло стать причиной ДТП.
Фельдшер станции скорой медицинской помощи
6 июля, 17:41
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ВолгоградВолгоградская областьЕкатеринбургПроисшествия
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