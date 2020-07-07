https://ria.ru/20200707/1574020586.html
Власти Подмосковья назвали самые востребованные профессии в регионе
Медицинская сестра, полицейский, инженер – наиболее востребованные специалисты в Подмосковье, сообщает пресс-служба регионального правительства. РИА Новости, 07.07.2020
2020-07-07T17:38
2020-07-07T17:50
кем стать
навигатор абитуриента
здоровье - общество
московская область (подмосковье)
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/156276/50/1562765039_0:9:1920:1089_1400x0_80_0_0_bd4293d4b9da50f084f6d4bedce41662.jpg
https://radiosputnik.ria.ru/20200707/1573987388.html
1
московская область (подмосковье)
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn21.img.ria.ru/images/156276/50/1562765039_0:9:1920:1089_1400x0_80_0_0_bd4293d4b9da50f084f6d4bedce41662.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/156276/50/1562765039_213:0:1920:1280_1400x0_80_0_0_edb5f8af9e9de6dcf4a730f2fa5579a9.jpg
https://cdn23.img.ria.ru/images/156276/50/1562765039_640:0:1920:1280_1400x0_80_0_0_d610c0b0aed4376b3cfb79598e445a0e.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
кем стать, навигатор абитуриента, здоровье - общество, московская область (подмосковье), общество