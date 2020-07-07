Власти Подмосковья назвали самые востребованные профессии в регионе

"Свободных вакансий, заявленных работодателями, более 40 тысяч. На первом месте медицинские сестры – 786 рабочих мест свободны при средней заработной плате 28 тысяч рублей. Полицейские – 743 рабочих места – специалисты, инженеры, командиры отделений", - сказала первый заместитель министра социального развития Московской области Надежда Ускова, которую цитирует пресс-служба.