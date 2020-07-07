Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200707/1574020586.html
Власти Подмосковья назвали самые востребованные профессии в регионе
Медицинская сестра, полицейский, инженер – наиболее востребованные специалисты в Подмосковье, сообщает пресс-служба регионального правительства. РИА Новости, 07.07.2020
2020-07-07T17:50
кем стать
навигатор абитуриента
здоровье - общество
московская область (подмосковье)
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/156276/50/1562765039_0:9:1920:1089_1400x0_80_0_0_bd4293d4b9da50f084f6d4bedce41662.jpg
https://radiosputnik.ria.ru/20200707/1573987388.html
1
московская область (подмосковье)
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn21.img.ria.ru/images/156276/50/1562765039_0:9:1920:1089_1400x0_80_0_0_bd4293d4b9da50f084f6d4bedce41662.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/156276/50/1562765039_213:0:1920:1280_1400x0_80_0_0_edb5f8af9e9de6dcf4a730f2fa5579a9.jpg
https://cdn23.img.ria.ru/images/156276/50/1562765039_640:0:1920:1280_1400x0_80_0_0_d610c0b0aed4376b3cfb79598e445a0e.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
кем стать, навигатор абитуриента, здоровье - общество, московская область (подмосковье), общество

Власти Подмосковья назвали самые востребованные профессии в регионе

17:38 07.07.2020 (обновлено: 17:50 07.07.2020)
2059
© Фото : Pixabay / StartupStockPhotosМужчина за компьютером
Мужчина за компьютером
© Фото : Pixabay / StartupStockPhotos
МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Медицинская сестра, полицейский, инженер – наиболее востребованные специалисты в Подмосковье, сообщает пресс-служба регионального правительства.
"Свободных вакансий, заявленных работодателями, более 40 тысяч. На первом месте медицинские сестры – 786 рабочих мест свободны при средней заработной плате 28 тысяч рублей. Полицейские – 743 рабочих места – специалисты, инженеры, командиры отделений", - сказала первый заместитель министра социального развития Московской области Надежда Ускова, которую цитирует пресс-служба.
Из рабочих профессий наиболее востребованы такие специальности, как уборщики помещений, подсобные рабочие, швеи, водители автомобилей, отметила она.
"Среди безработных востребованы продавцы непродовольственных товаров, водители автомобилей, кладовщики, продавщицы широкого профиля, повара", - рассказала Ускова.
Офис в здании МИА Россия сегодня в Москве
Вчера, 08:23
Названы самые высокооплачиваемые профессии на "удаленке"
453004
Обсудить 1
Кем статьНавигатор абитуриентаЗдоровье - ОбществоМосковская область (Подмосковье)Общество
Рекомендуем
Рабочий на участке строительства газопровода Северный поток — 2
Эксперты предупредили о риске задержки реализации "Северного потока — 2"
Президент Украины Владимир Зеленский принимает участие в военно-морском параде в честь Дня ВМС Украины
Киевсовет потребовал от Зеленского прекратить преследовать Порошенко
Руководитель отдела внешней политики газеты Коммерсантъ Елена Черненко
Журналистку Черненко обвинили в нарушении правил поведения при ЧС
Автомобиль въехал в веранду ресторана Тануки в Москве
Дептранс рассказал подробности ДТП на юге Москвы
Токийская башня
Назван самый привлекательный паспорт в условиях пандемии коронавируса
Граждане Таджикистана собрались у посольства в Москве
Граждане Таджикистана собрались у посольства страны в Москве
Вид на храм Баган, Мьянма
Вместо туристов в древний город Баган в Мьянме пришли мародеры
Зенитно-ракетный комплекс С-400
Системы С-400 испытали на американских истребителях в Турции
Новороссийск
В Новороссийске начались перебои с водоснабжением из-за жары
Ксения Собчак
Собчак задержали на Лубянке
Советник главы Роскосмоса Иван Сафронов в Лефортовском суде Москвы
Коллеги Сафронова прокомментировали дело против него
Банкноты
Минэкономразвития ответило на сообщения о резком падении доходов россиян
Военные корабли НАТО в Эгейском море
Три корабля НАТО зашли в Черное море
П/к на тему: Страновой экспортный бренд будет создан в рамках стратегии Российского экспортного центра
Симоньян о деле Сафронова: хорошо бы получить объяснения
Здание Государственной думы РФ
Госдума приняла законы о повышении качества оказания госуслуг в соцсфере
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:21В Москве из-за непогоды упали около 25 деревьев
01:17В НАСА указали Boeing на 81 проблему после неудачного запуска Starliner
00:48В ГД предложили разрешить предъявлять регистрацию авто в электронном виде
00:38Россия предлагает оставить один КПП для доставки гумпомощи в Сирию
00:34В Грузии горит пятизвездочная гостиница Radisson
00:30Адвокат Ефремова рассказал о своих доходах
00:26Байден заявил, что в случае победы на выборах вернет США в состав ВОЗ
00:08КНР и Россия заблокировали в СБ ООН резолюцию по Сирии
23:54В Москве произошел пожар в НИИ, где разрабатывают вакцину от COVID-19
23:48Племянница Трампа рассказала, кто сдавал за президента экзамены
23:45США введут санкции против китайских чиновников из-за Тибета
23:41Полиция отпустила задержанного в Москве пресс-секретаря "Яблока"
23:40"Ведомости" выпустят номер с баннером в поддержку Сафронова
23:37Защита Сафронова связала уголовное дело с его работой журналистом
23:31В Мурманске ограничили плановый прием в поликлиниках из-за COVID-19
23:30Бизнес-партнер сына Бабарико назвал причины блокировки счета его компании
23:20На Украине задержали двух россиян
23:13Адвокат рассказал о предполагаемой переписке Сафронова с агентом
23:08В Москве умерли 28 пациентов с коронавирусом
23:07Источник рассказал о проведенной по делу Сафронова экспертизе
Лента новостейМолния