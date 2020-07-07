Более ста россиян вылетели чартерным рейсом из Оша в Новосибирск

БИШКЕК, 7 июл - РИА Новости. Более ста россиян во вторник вылетели чартерным рейсом из киргизского Оша в Новосибирск, следует из данных онлайн-табло международного аэропорта города Оша.
Согласно онлайн-табло, рейс SBI5546 авиакомпании "S7" вылетел из Оша в 19.09 (16.09 мск).
Как ранее сообщало посольство РФ в Киргизии, на рейс допущены граждане России, которые проживают в Новосибирской, Томской, Кемеровской, Омской, Иркутской областях, Алтайском крае, республике Алтай, Красноярском крае, Тыве и Хакасии.
Россия на фоне пандемии коронавируса с 27 марта прекратила регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами. Исключение составляют вывозные рейсы, а также грузовые, почтовые, санитарные и гуманитарные рейсы, перегоны пустых самолетов для техобслуживания, транзитные полеты с посадкой для дозаправки (смены экипажа) на территории РФ и полеты, осуществляемые по отдельным решениям правительства РФ.
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