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Пермский зоопарк откроется для индивидуальных посещений и экскурсий
Пермский зоопарк откроется для индивидуальных посещений и групповых экскурсий до пяти человек, сообщается на сайте губернатора и регионального правительства. РИА Новости, 07.07.2020
2020-07-07T17:22
2020-07-07T17:22
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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ПЕРМЬ, 7 июл - РИА Новости. Пермский зоопарк откроется для индивидуальных посещений и групповых экскурсий до пяти человек, сообщается на сайте губернатора и регионального правительства.
"Зоопарк будет открыт для индивидуальных посещений и экскурсий группами до пяти человек, так как большинство вольеров находятся под открытым небом. Планируется, что соответствующие изменения в указ губернатора вступят уже завтра", - говорится в сообщении.
Уточняется, что для прогулок будет доступно все пространство зоосада, за исключением кафе и крытых павильонов, например с экзотическими птицами и животными. При посещении зоопарка жителям необходимо использовать средства индивидуальной защиты и соблюдать социальную дистанцию, добавили в краевой администрации.
Режим самоизоляции из-за пандемии коронавируса
в Пермском крае
был объявлен 2 апреля, пока он действует до 14 июля. Ранее власти ввели значительные ослабления режима: разрешили открыться музеям под открытым небом, летним кафе, магазинам площадью до 800 квадратных метров и другим учреждениям. При этом в регионе сохраняется запрет на проведение культурно-массовых мероприятий, занятия фитнесом, работу физкультурно-оздоровительных центров и бассейнов, закрыты заведения общественного питания с постоянным пребыванием гостей.
По данным минздрава, за время эпидемии в Пермском крае зарегистрировано 4069 случаев заражения COVID-19, выздоровел 2941 человек, 137 скончались, на домашнем карантине остаются более 2,3 тысячи жителей.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
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