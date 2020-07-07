Пермский зоопарк откроется для индивидуальных посещений и экскурсий

ПЕРМЬ, 7 июл - РИА Новости. Пермский зоопарк откроется для индивидуальных посещений и групповых экскурсий до пяти человек, сообщается на сайте губернатора и регионального правительства.

"Зоопарк будет открыт для индивидуальных посещений и экскурсий группами до пяти человек, так как большинство вольеров находятся под открытым небом. Планируется, что соответствующие изменения в указ губернатора вступят уже завтра", - говорится в сообщении.

Уточняется, что для прогулок будет доступно все пространство зоосада, за исключением кафе и крытых павильонов, например с экзотическими птицами и животными. При посещении зоопарка жителям необходимо использовать средства индивидуальной защиты и соблюдать социальную дистанцию, добавили в краевой администрации.

Режим самоизоляции из-за пандемии коронавируса Пермском крае был объявлен 2 апреля, пока он действует до 14 июля. Ранее власти ввели значительные ослабления режима: разрешили открыться музеям под открытым небом, летним кафе, магазинам площадью до 800 квадратных метров и другим учреждениям. При этом в регионе сохраняется запрет на проведение культурно-массовых мероприятий, занятия фитнесом, работу физкультурно-оздоровительных центров и бассейнов, закрыты заведения общественного питания с постоянным пребыванием гостей.

По данным минздрава, за время эпидемии в Пермском крае зарегистрировано 4069 случаев заражения COVID-19, выздоровел 2941 человек, 137 скончались, на домашнем карантине остаются более 2,3 тысячи жителей.