Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200707/1574019264.html
В Совфеде изучат мировой опыт по противодействию серым зарплатам
В Совфеде намерены изучить мировой опыт по противодействию "серым" зарплатам, легальная оплата труда должна быть выгодна и работодателям, и работникам, заявил... РИА Новости, 07.07.2020
2020-07-07T17:18
россия
совет федерации рф
анатолий артамонов
экономика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/06/02/1572360841_0:43:3078:1774_1400x0_80_0_0_5d476fa4fb761ea768f4f0d2269f89e7.jpg
https://ria.ru/20200521/1571786318.html
https://ria.ru/20191008/1559536042.html
3
россия
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/06/02/1572360841_0:43:3078:1774_1400x0_80_0_0_5d476fa4fb761ea768f4f0d2269f89e7.jpg
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/06/02/1572360841_171:0:2902:2048_1400x0_80_0_0_b69fa2d3ded2a7293d3c6d5e55a6b2cd.jpg
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/06/02/1572360841_512:0:2560:2048_1400x0_80_0_0_a53f8bc520d6cc2888c572ff66b055f6.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, совет федерации рф, анатолий артамонов, экономика

В Совфеде изучат мировой опыт по противодействию серым зарплатам

17:18 07.07.2020
251
© Пресс-служба Совета Федерации РФ / Перейти в фотобанкЗаседание Совета Федерации РФ
Заседание Совета Федерации РФ
© Пресс-служба Совета Федерации РФ
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 7 июл – РИА Новости. В Совфеде намерены изучить мировой опыт по противодействию "серым" зарплатам, легальная оплата труда должна быть выгодна и работодателям, и работникам, заявил председатель комитета СФ по бюджету и финрынкам Анатолий Артамонов.
Сенатор провел круглый стол на тему: "Серая" заработная плата: проблемы и пути их решения".
Ранее Артамонов высказывался за ужесточение ответственности за зарплаты "в конвертах", вплоть до уголовной.
По словам парламентария, для решения вопроса по противодействию "серым" зарплатам необходимо изучить лучшие мировые практики. "Это огромный пласт будущей законотворческой деятельности. В ближайшее время мы сформируем экспертную группу, которая будет работать в этом направлении", - сказал Артамонов.
Парламентарий отметил, что по данным Минфина РФ, порядка 30-40% россиян получают "серую" заработную плату, при этом ее объем превышает 10 триллионов рублей ежегодно. "В теневую занятость вовлечены около 25 миллионов человек, или 32,5% экономически активного населения", - привел данные законодатель.
Конверт с долларовыми купюрами
21 мая, 14:46
В Госдуме оценили идею об уголовном наказании за серые зарплаты
По словам сенатора, возникшая пандемия и наступившие из-за этого негативные экономические последствия обострили существующую проблему. "Конкуренция на рынке рабочей силы настолько велика, что работникам зачастую приходится соглашаться на не самые выгодные для себя условия, чтобы получить место, в том числе и на зарплату в конвертах", - сказал Артамонов.
Как отметил парламентарий, уже принят ряд мер, направленных на стимулирование выхода бизнеса из тени: понижены тарифы страховых взносов для субъектов малого и среднего бизнеса, которые платят своим сотрудникам зарплату не ниже МРОТ, совершенствуются специальные налоговые режимы.
"Однако те меры, которые сейчас есть, являются недостаточными для комплексного решения проблемы "серых" зарплат. Необходимы способы, направленные на ужесточение ответственности первых лиц организаций за выплаты зарплат в конвертах, а также меры стимулирующего характера как в отношении работодателя, так и работника", - считает Артамонов.
При этом, по его словам, вопрос выплаты "серых" заработных плат требует взвешенных, обдуманных решений. "Эта проблема слишком дорого обходится государству и региональным бюджетам – субъекты Федерации теряют порядка 5-10% своего годового бюджета. В то же время необходимо учесть и интересы предпринимательского сообщества, для которого выплата зарплат в конвертах является способом выжить и быть конкурентоспособным предприятием", - сказал законодатель.
Поэтому с одной стороны "нужно повысить ответственность для таких предпринимателей, с другой стороны - увеличить их заинтересованность и заинтересованность сотрудников таких компаний в том, чтобы выйти из тени", полагает глава комитета СФ.
Купюры номиналом 200 и 2000 рублей
8 октября 2019, 12:04
ФНС заявила о высоком уровне серых зарплат
760015
Обсудить 3
РоссияСовет Федерации РФАнатолий АртамоновЭкономика
Рекомендуем
Вид на храм Баган, Мьянма
Вместо туристов в древний город Баган в Мьянме пришли мародеры
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
Лукашенко: Белоруссии нужно быть аккуратнее с иностранными инвесторами
Сотрудники ФСБ
Комитет Госдумы поддержал проект о сохранении профтайны сотрудниками ФСБ
Молочная продукция
Россия будет поставлять термически обработанное молоко в Японию
Заседание Конституционного суда в Киеве
КС Украины отложил рассмотрение конституционности закона о языке
Зенитно-ракетный комплекс С-400
Системы С-400 испытали на американских истребителях в Турции
Банкноты
Минэкономразвития ответило на сообщения о резком падении доходов россиян
Токийская башня
Назван самый привлекательный паспорт в условиях пандемии коронавируса
Рабочий на участке строительства газопровода Северный поток — 2
Эксперты предупредили о риске задержки реализации "Северного потока — 2"
Мужчина за компьютером
Власти Подмосковья назвали самые востребованные профессии в регионе
Врачи в госпитале COVID-19 в ЦИТО им. Н. Н. Приорова
Дворкович предрек России самый тяжелый период кризиса из-за пандемии
Мужчина с флагами Ирана
СМИ: Иран сократил нефтедобычу до минимума за 40 лет
Руководитель фракции политической партии Справедливая Россия в Государственной Думе РФ Сергей Миронов во время совещания в режиме видеоконференции с председателем Центрального банка РФ Эльвирой Набиуллиной
Миронов прокомментировал слова Памфиловой о сокращении числа партий
Сотрудники противопожарной службы МЧС России
В Сызрани загорелась установка по очистке дизельного топлива
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев
Медведев назвал основные проблемы сельского хозяйства в России
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:21В Москве из-за непогоды упали около 25 деревьев
01:17В НАСА указали Boeing на 81 проблему после неудачного запуска Starliner
00:48В ГД предложили разрешить предъявлять регистрацию авто в электронном виде
00:38Россия предлагает оставить один КПП для доставки гумпомощи в Сирию
00:34В Грузии горит пятизвездочная гостиница Radisson
00:30Адвокат Ефремова рассказал о своих доходах
00:26Байден заявил, что в случае победы на выборах вернет США в состав ВОЗ
00:08КНР и Россия заблокировали в СБ ООН резолюцию по Сирии
23:54В Москве произошел пожар в НИИ, где разрабатывают вакцину от COVID-19
23:48Племянница Трампа рассказала, кто сдавал за президента экзамены
23:45США введут санкции против китайских чиновников из-за Тибета
23:41Полиция отпустила задержанного в Москве пресс-секретаря "Яблока"
23:40"Ведомости" выпустят номер с баннером в поддержку Сафронова
23:37Защита Сафронова связала уголовное дело с его работой журналистом
23:31В Мурманске ограничили плановый прием в поликлиниках из-за COVID-19
23:30Бизнес-партнер сына Бабарико назвал причины блокировки счета его компании
23:20На Украине задержали двух россиян
23:13Адвокат рассказал о предполагаемой переписке Сафронова с агентом
23:08В Москве умерли 28 пациентов с коронавирусом
23:07Источник рассказал о проведенной по делу Сафронова экспертизе
Лента новостейМолния