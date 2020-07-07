В Совфеде изучат мировой опыт по противодействию серым зарплатам

МОСКВА, 7 июл – РИА Новости. В Совфеде намерены изучить мировой опыт по противодействию "серым" зарплатам, легальная оплата труда должна быть выгодна и работодателям, и работникам, заявил председатель комитета СФ по бюджету и финрынкам Анатолий Артамонов

Сенатор провел круглый стол на тему: "Серая" заработная плата: проблемы и пути их решения".

Ранее Артамонов высказывался за ужесточение ответственности за зарплаты "в конвертах", вплоть до уголовной.

По словам парламентария, для решения вопроса по противодействию "серым" зарплатам необходимо изучить лучшие мировые практики. "Это огромный пласт будущей законотворческой деятельности. В ближайшее время мы сформируем экспертную группу, которая будет работать в этом направлении", - сказал Артамонов.

Парламентарий отметил, что по данным Минфина РФ, порядка 30-40% россиян получают "серую" заработную плату, при этом ее объем превышает 10 триллионов рублей ежегодно. "В теневую занятость вовлечены около 25 миллионов человек, или 32,5% экономически активного населения", - привел данные законодатель.

По словам сенатора, возникшая пандемия и наступившие из-за этого негативные экономические последствия обострили существующую проблему. "Конкуренция на рынке рабочей силы настолько велика, что работникам зачастую приходится соглашаться на не самые выгодные для себя условия, чтобы получить место, в том числе и на зарплату в конвертах", - сказал Артамонов.

Как отметил парламентарий, уже принят ряд мер, направленных на стимулирование выхода бизнеса из тени: понижены тарифы страховых взносов для субъектов малого и среднего бизнеса, которые платят своим сотрудникам зарплату не ниже МРОТ, совершенствуются специальные налоговые режимы.

"Однако те меры, которые сейчас есть, являются недостаточными для комплексного решения проблемы "серых" зарплат. Необходимы способы, направленные на ужесточение ответственности первых лиц организаций за выплаты зарплат в конвертах, а также меры стимулирующего характера как в отношении работодателя, так и работника", - считает Артамонов.

При этом, по его словам, вопрос выплаты "серых" заработных плат требует взвешенных, обдуманных решений. "Эта проблема слишком дорого обходится государству и региональным бюджетам – субъекты Федерации теряют порядка 5-10% своего годового бюджета. В то же время необходимо учесть и интересы предпринимательского сообщества, для которого выплата зарплат в конвертах является способом выжить и быть конкурентоспособным предприятием", - сказал законодатель.