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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200707/1574019019.html
В Таджикистане число заразившихся коронавирусом достигло 6315
В Таджикистане по состоянию на вечер вторника зарегистрировано 53 новых случая заражения коронавирусом, общее количество больных COVID 19 достигло в стране 6... РИА Новости, 07.07.2020
2020-07-07T17:15
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коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, таджикистан, в мире

В Таджикистане число заразившихся коронавирусом достигло 6315

17:15 07.07.2020
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© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкТест-системы для диагностики нового коронавируса
Тест-системы для диагностики нового коронавируса
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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Тест-системы для диагностики нового коронавируса. Архивное фото
ДУШАНБЕ, 7 июл – РИА Новости, Лидия Исамова. В Таджикистане по состоянию на вечер вторника зарегистрировано 53 новых случая заражения коронавирусом, общее количество больных COVID 19 достигло в стране 6 315 человек, сообщили РИА Новости в пресс-центре министерства здравоохранения и соцзащиты страны.
"На вечер вторника в Таджикистане число зараженных коронавирусом достигло 6 315 человек, увеличившись за сутки на 53", - сказал собеседник агентства.
По его словам, число скончавшихся – 53 человека с начала пандемии, общее количество вылечившихся составляет 4 965 человек или (78,4%), за сутки из больниц выписано 53 человека.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19КоронавирусыЗдоровье - ОбществоТаджикистанВ мире
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