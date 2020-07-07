https://ria.ru/20200707/1574017839.html
Более 92% россиян в Латвии поддержали поправки к Конституции
Более 92% граждан России, проживающих в Латвии, поддержали поправки к Конституции РФ на прошедшем референдуме, свидетельствуют обнародованные данные, обобщенные РИА Новости, 07.07.2020
2020-07-07T16:54
2020-07-07T16:54
голосование по поправкам в конституцию
владимир путин
латвия
в мире
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https://ria.ru/20200706/1573973995.html
латвия
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/03/0b/1568440956_0:127:3000:1815_1400x0_80_0_0_b7967a618b103cc245635ddcc9c8f945.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир путин, латвия, в мире