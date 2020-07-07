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Конституция Российской Федерации
Голосование по поправкам в Конституцию
https://ria.ru/20200707/1574017839.html
Более 92% россиян в Латвии поддержали поправки к Конституции
Более 92% граждан России, проживающих в Латвии, поддержали поправки к Конституции РФ на прошедшем референдуме, свидетельствуют обнародованные данные, обобщенные РИА Новости, 07.07.2020
2020-07-07T16:54
голосование по поправкам в конституцию
владимир путин
латвия
в мире
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РИА Новости
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7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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владимир путин, латвия, в мире

Более 92% россиян в Латвии поддержали поправки к Конституции

16:54 07.07.2020
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© РИА Новости / Николай Хижняк / Перейти в фотобанкКонституция РФ
Конституция РФ
© РИА Новости / Николай Хижняк
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Конституция РФ. Архивное фото
РИГА, 7 июл – РИА Новости. Более 92% граждан России, проживающих в Латвии, поддержали поправки к Конституции РФ на прошедшем референдуме, свидетельствуют обнародованные данные, обобщенные российским посольством в Латвии.
"Всего на территории Латвии проголосовали 10945 человек. За - 10147 (92,7%). Против - 723 (6,6%). Испорченных - 75 (0,7%)", - говорится в сообщении посольства в Facebook.
Третьего июля президент РФ Владимир Путин подписал указ о вступлении в силу поправок к Конституции, утвержденных на референдуме.
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6 июля, 19:04Голосование по поправкам в Конституцию
В МИД оценили реакцию Запада на поправки к Конституции
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