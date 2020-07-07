Миронов прокомментировал слова Памфиловой о сокращении числа партий

"Согласен с Эллой Александровной в том, что это должен быть естественный процесс. Хотя не сообразное ни с чем количество партий – явление совсем не естественное. Это не ответ на запрос общества на разнообразие политических позиций. Такой запрос в целом удовлетворяют парламентские партии", - сказал Миронов.