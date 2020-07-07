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Миронов прокомментировал слова Памфиловой о сокращении числа партий
Сокращение партий в России должно происходить естественно, однако если закрыть "псевдопартии", которые получают мало голосов на выборах, граждане этого даже не... РИА Новости, 07.07.2020
2020-07-07T16:43
элла памфилова
сергей миронов
цик рф
справедливая россия
единая россия
политика
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РИА Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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элла памфилова, сергей миронов, цик рф, справедливая россия, единая россия, политика

Миронов прокомментировал слова Памфиловой о сокращении числа партий

16:43 07.07.2020
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© РИА Новости / Пресс-служба Госдумы РФ / Перейти в фотобанкРуководитель фракции политической партии "Справедливая Россия" в Государственной Думе РФ Сергей Миронов во время совещания в режиме видеоконференции с председателем Центрального банка РФ Эльвирой Набиуллиной
Руководитель фракции политической партии Справедливая Россия в Государственной Думе РФ Сергей Миронов во время совещания в режиме видеоконференции с председателем Центрального банка РФ Эльвирой Набиуллиной
© РИА Новости / Пресс-служба Госдумы РФ
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МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Сокращение партий в России должно происходить естественно, однако если закрыть "псевдопартии", которые получают мало голосов на выборах, граждане этого даже не заметят, заявил РИА Новости лидер "Справедливой России" Сергей Миронов.
Глава ЦИК РФ Элла Памфилова заявила в интервью РИА Новости, что количество партий в России будет сокращаться в результате естественного политического отбора.
"Согласен с Эллой Александровной в том, что это должен быть естественный процесс. Хотя не сообразное ни с чем количество партий – явление совсем не естественное. Это не ответ на запрос общества на разнообразие политических позиций. Такой запрос в целом удовлетворяют парламентские партии", - сказал Миронов.
По его словам, большинство же остальных партийных проектов - это ответы на запросы личностных амбиций или же откровенные попытки отобрать голоса у оппозиционных парламентских партий.
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"Напомню, что избыточная многопартийность была внедрена силами "Единой России" в 2012 году, когда были снижены требования к регистрации партий. Интерес единороссов был прозрачен: именно они больше всего выигрывают от того, что голоса избирателей, не желающих поддерживать ЕР, растаскиваются фейковыми партиями. Посмотрите, например, как много микропартий паразитируют на понятии справедливости в своих названиях. При этом не имея ни идеологии, ни инфраструктуры, ни реальной партийной организации на местах", - считает политик.
Миронов добавил, что избиратели понимают, кто на самом деле защищает идеалы справедливости в обществе. "Именно поэтому такие псевдопартии набирают микроскопическое количество голосов на выборах. Если их позакрывать, народ даже не заметит их исчезновения из партийного поля", - заключил политик.
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Элла ПамфиловаСергей МироновЦИК РФСправедливая РоссияЕдиная РоссияПолитика
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