https://ria.ru/20200707/1574016758.html
В Казахстане будут продавать табак с 21 года
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев во вторник подписал кодекс "О здоровье народа и системе здравоохранения", который предусматривает повышение возрастного РИА Новости, 07.07.2020
2020-07-07T16:34
2020-07-07T16:34
касым-жомарт токаев
здоровье - общество
казахстан
в мире
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https://ria.ru/20200330/1569360299.html
2
казахстан
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/05/19/1571957831_0:24:2001:1149_1400x0_80_0_0_026f26d0a24c48f8812459e177955c16.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
касым-жомарт токаев, здоровье - общество, казахстан, в мире