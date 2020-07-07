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В Казахстане будут продавать табак с 21 года
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев во вторник подписал кодекс "О здоровье народа и системе здравоохранения", который предусматривает повышение возрастного РИА Новости, 07.07.2020
2020-07-07T16:34
касым-жомарт токаев
здоровье - общество
казахстан
в мире
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РИА Новости
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60
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касым-жомарт токаев, здоровье - общество, казахстан, в мире

В Казахстане будут продавать табак с 21 года

16:34 07.07.2020
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© Depositphotos / RangizzzМужчина с сигаретой
Мужчина с сигаретой
© Depositphotos / Rangizzz
НУР-СУЛТАН, 7 июл - РИА Новости. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев во вторник подписал кодекс "О здоровье народа и системе здравоохранения", который предусматривает повышение возрастного ценза для продажи табачных изделий с 18 до 21 года, сообщила пресс-служба казахстанского лидера.
"Главой государства подписан кодекс Республики Казахстан "О здоровье народа и системе здравоохранения", - говорится в сообщении на сайте президента.
Ранее документ был одобрен парламентом страны. Он, в частности, предусматривает увеличение возрастного ценза для продажи табачных изделий с 18 до 21 года по аналогии с продажей алкогольной продукции, а также содержит уточнение, что граждане вправе согласиться на лечение и другие медицинские вмешательства, в том числе профилактические прививки, или отказаться от них.
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Касым-Жомарт ТокаевЗдоровье - ОбществоКазахстанВ мире
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