В Казахстане будут продавать табак с 21 года

Ранее документ был одобрен парламентом страны. Он, в частности, предусматривает увеличение возрастного ценза для продажи табачных изделий с 18 до 21 года по аналогии с продажей алкогольной продукции, а также содержит уточнение, что граждане вправе согласиться на лечение и другие медицинские вмешательства, в том числе профилактические прививки, или отказаться от них.