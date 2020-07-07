СМИ: делегация США сдала анализ на COVID-19, прибыв в Южную Корею

"В целях предосторожности и после консультаций с представителями здравоохранения Республики Корея, замгоссекретаря и спецпредставитель по Северной Корее Стивен Биган, члены его делегации и экипаж военного самолета проходят тесты на COVID-19 на базе ВВС Осан", - приводит агентство слова сотрудника посольства.