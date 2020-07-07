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СМИ: делегация США сдала анализ на COVID-19, прибыв в Южную Корею
Замгоссекретаря США Стивен Биган и сопровождающая его делегация сдали анализ на коронавирус COVID-19 по прибытии в Южную Корею, передало во вторник агентство... РИА Новости, 07.07.2020
2020-07-07T15:50
стивен биган
северная корея
гарри гаррис
южная корея
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в мире
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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стивен биган, северная корея, гарри гаррис, южная корея, сша, в мире

СМИ: делегация США сдала анализ на COVID-19, прибыв в Южную Корею

15:50 07.07.2020
347
© РИА Новости / Денис АбрамовПробирки с биоматериалом для выполнения теста на наличие антител к коронавирусу
Пробирки с биоматериалом для выполнения теста на наличие антител к коронавирусу
© РИА Новости / Денис Абрамов
Пробирки с биоматериалом для выполнения теста на наличие антител к коронавирусу. Архивное фото
ТОКИО, 7 июл - РИА Новости. Замгоссекретаря США Стивен Биган и сопровождающая его делегация сдали анализ на коронавирус COVID-19 по прибытии в Южную Корею, передало во вторник агентство Рёнхап со ссылкой на данные американского посольства в Сеуле.
В тот же день Биган прибыл на военном самолете на авиабазу США Осан в Пхёнтхэке с трехдневным визитом для переговоров по Северной Корее.
"В целях предосторожности и после консультаций с представителями здравоохранения Республики Корея, замгоссекретаря и спецпредставитель по Северной Корее Стивен Биган, члены его делегации и экипаж военного самолета проходят тесты на COVID-19 на базе ВВС Осан", - приводит агентство слова сотрудника посольства.
После подтверждения негативных результатов анализа делегация проследует в Сеул.
По данным агентства, тесты на вирус вызвали изменение графика пребывания Бигана в Южной Корее, и ему пришлось отменить ужин с послом США Гарри Гаррисом.
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