СМИ: делегация США сдала анализ на COVID-19, прибыв в Южную Корею

ТОКИО, 7 июл - РИА Новости. Замгоссекретаря США Стивен Биган и сопровождающая его делегация сдали анализ на коронавирус COVID-19 по прибытии в Южную Корею, передало во вторник агентство Рёнхап со ссылкой на данные американского посольства в Сеуле.
В тот же день Биган прибыл на военном самолете на авиабазу США Осан в Пхёнтхэке с трехдневным визитом для переговоров по Северной Корее.
"В целях предосторожности и после консультаций с представителями здравоохранения Республики Корея, замгоссекретаря и спецпредставитель по Северной Корее Стивен Биган, члены его делегации и экипаж военного самолета проходят тесты на COVID-19 на базе ВВС Осан", - приводит агентство слова сотрудника посольства.
После подтверждения негативных результатов анализа делегация проследует в Сеул.
По данным агентства, тесты на вирус вызвали изменение графика пребывания Бигана в Южной Корее, и ему пришлось отменить ужин с послом США Гарри Гаррисом.