Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200707/1574012981.html
"Коммерсант": на акции в поддержку Сафронова задержали трех журналистов
На акции в поддержку Ивана Сафронова задержаны корреспонденты "Коммерсанта" Кира Дюрягина и Александр Черных и издания "Проект" Ольга Чуракова, сообщает... РИА Новости, 07.07.2020
2020-07-07T15:47
иван сафронов
задержание советника гендиректора "роскосмоса"
москва
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/07/07/1573998535_0:0:1086:611_1400x0_80_0_0_cc02867fd905d854e6afbfb0eb8c072c.jpg
https://ria.ru/20200707/1574009205.html
https://ria.ru/20200707/1574011201.html
3
москва
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/07/07/1573998535_0:0:1086:611_1400x0_80_0_0_cc02867fd905d854e6afbfb0eb8c072c.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/07/07/1573998535_134:0:949:611_1400x0_80_0_0_e1f1c3ec9673d2908583932cab6fb64a.jpg
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/07/07/1573998535_236:0:847:611_1400x0_80_0_0_270f79c00d582e4c7fcdf35457127163.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
иван сафронов, задержание советника гендиректора "роскосмоса", москва, происшествия

"Коммерсант": на акции в поддержку Сафронова задержали трех журналистов

15:47 07.07.2020
255
© ФСБ РоссииКадр видео задержания Ивана Сафронова
Кадр видео задержания Ивана Сафронова
© ФСБ России
Кадр видео задержания Ивана Сафронова
МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. На акции в поддержку Ивана Сафронова задержаны корреспонденты "Коммерсанта" Кира Дюрягина и Александр Черных и издания "Проект" Ольга Чуракова, сообщает официальный Telegram-канал "Коммерсант".
Ранее корреспондент газеты "Коммерсант" Елена Черненко сообщила РИА Новости, что ее задержали после одиночного пикета в Москве и доставили в ОВД.
Задержание сотрудниками ФСБ РФ советника генерального директора Роскосмоса Ивана Сафронова
Вчера, 14:45
В "Роскосмосе" заявили, что Сафронов не имел доступа к гостайне
"На акции в поддержку Ивана Сафронова задержаны корреспонденты "Ъ" Кира Дюрягина и Александр Черных. Также задержана журналистка издания "Проект" Ольга Чуракова", - говорится в сообщении.
По информации ФСБ, советник главы "Роскосмоса" Иван Сафронов подозревается в передаче секретных сведений о российском военно-техническом сотрудничестве и "оборонке" одной из спецслужб НАТО. Его задержали по делу о госизмене.
Как заявляют в "Роскосмосе", задержание Сафронова не связано с его работой в госкорпорации. До этого Сафронов трудился в газетах "Ведомости" и "Коммерсант", занимался военной и космической тематиками. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что с журналистской деятельностью задержание также не связано.
В издательском доме "Коммерсант" обвинения в госизмене в адрес Сафронова сочли абсурдными, отметив, что он был настоящим патриотом, который писал про армию и космос.
Задержание Ивана Сафронова
Вчера, 15:15
ФСБ обнародовала кадры задержания советника главы "Роскосмоса"
3020002
Обсудить 3
Иван СафроновЗадержание советника гендиректора "Роскосмоса"МоскваПроисшествия
Рекомендуем
Заместитель председателя Комитета Государственной Думы Российской Федерации по делам национальностей Руслан Бальбек
Бальбек прокомментировал задержание исламистов в Крыму
Геннадий Зюганов
Зюганов попросил разобраться с ситуацией вокруг совхоза имени Ленина
Задержание сотрудниками ФСБ РФ советника генерального директора Роскосмоса Ивана Сафронова
Следствие попросило суд арестовать советника главы "Роскосмоса"
Президент Украины Владимир Зеленский принимает участие в военно-морском параде в честь Дня ВМС Украины
Зеленский прокомментировал рассмотрение дела по языковому закону
Автомобиль въехал в веранду ресторана Тануки в Москве
В Москве машина въехала в веранду ресторана "Тануки"
Иван Сафронов
В "Коммерсанте" назвали обвинения против Сафронова абсурдными
Иван Сафронов доставлен в суд
Советника главы "Роскосмоса" Сафронова доставили в суд
Генеральный директор госкорпорации Роскосмос Дмитрий Рогозин в командном пункте обслуживания стартового комплекса РН Союз-2 на космодроме Восточный
Рогозина не вызывали в органы после задержания Сафронова
Руководитель отдела внешней политики газеты Коммерсантъ Елена Черненко
Журналистка "Коммерсанта" Черненко сообщила о задержании
Флаг на здании посольства Израиля в Москве
Глава службы здравоохранения Израиля подала в отставку
Здание Госдепартамента США в Вашингтоне
США сократили число развернутых носителей стратегического ядерного оружия
Экс-президент Украины, депутат Верховной рады Украины Петр Порошенко выступает у здания Печорского районного суда на акции своих сторонников в Киеве
Порошенко поругался с депутатом Рады из-за поздравления Путину
Логотип компании Apple
В Госдуме попросили Apple отреагировать на проблемы с подпиской у россиян
Задержание сотрудниками ФСБ РФ советника генерального директора Роскосмоса Ивана Сафронова
Правозащитники: экс-коллегу Сафронова допросят в качестве свидетеля
Кошка в самолете
В "Аэрофлоте" объяснили отказ вывезти животных из Шанхая
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
00:48В ГД предложили разрешить предъявлять регистрацию авто в электронном виде
00:38Россия предлагает оставить один КПП для доставки гумпомощи в Сирию
00:34В Грузии горит пятизвездочная гостиница Radisson
00:30Адвокат Ефремова рассказал о своих доходах
00:26Байден заявил, что в случае победы на выборах вернет США в состав ВОЗ
00:08КНР и Россия заблокировали в СБ ООН резолюцию по Сирии
23:54В Москве произошел пожар в НИИ, где разрабатывают вакцину от COVID-19
23:48Племянница Трампа рассказала, кто сдавал за президента экзамены
23:45США введут санкции против китайских чиновников из-за Тибета
23:41Полиция отпустила задержанного в Москве пресс-секретаря "Яблока"
23:40"Ведомости" выпустят номер с баннером в поддержку Сафронова
23:37Защита Сафронова связала уголовное дело с его работой журналистом
23:31В Мурманске ограничили плановый прием в поликлиниках из-за COVID-19
23:30Бизнес-партнер сына Бабарико назвал причины блокировки счета его компании
23:20На Украине задержали двух россиян
23:13Адвокат рассказал о предполагаемой переписке Сафронова с агентом
23:08В Москве умерли 28 пациентов с коронавирусом
23:07Источник рассказал о проведенной по делу Сафронова экспертизе
23:05Глава СЖР прокомментировал арест Сафронова
22:59СЖР выяснит обоснованность задержания журналистов на Лубянке
Лента новостейМолния