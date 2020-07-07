"Коммерсант": на акции в поддержку Сафронова задержали трех журналистов

В "Роскосмосе" заявили, что Сафронов не имел доступа к гостайне

В "Роскосмосе" заявили, что Сафронов не имел доступа к гостайне

"На акции в поддержку Ивана Сафронова задержаны корреспонденты "Ъ" Кира Дюрягина и Александр Черных. Также задержана журналистка издания "Проект" Ольга Чуракова", - говорится в сообщении.

В издательском доме "Коммерсант" обвинения в госизмене в адрес Сафронова сочли абсурдными, отметив, что он был настоящим патриотом, который писал про армию и космос.