"Коммерсант": на акции в поддержку Сафронова задержали трех журналистов

МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. На акции в поддержку Ивана Сафронова задержаны корреспонденты "Коммерсанта" Кира Дюрягина и Александр Черных и издания "Проект" Ольга Чуракова, сообщает официальный Telegram-канал "Коммерсант".
"На акции в поддержку Ивана Сафронова задержаны корреспонденты "Ъ" Кира Дюрягина и Александр Черных. Также задержана журналистка издания "Проект" Ольга Чуракова", - говорится в сообщении.
По информации ФСБ, советник главы "Роскосмоса" Иван Сафронов подозревается в передаче секретных сведений о российском военно-техническом сотрудничестве и "оборонке" одной из спецслужб НАТО. Его задержали по делу о госизмене.
Как заявляют в "Роскосмосе", задержание Сафронова не связано с его работой в госкорпорации. До этого Сафронов трудился в газетах "Ведомости" и "Коммерсант", занимался военной и космической тематиками. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что с журналистской деятельностью задержание также не связано.
В издательском доме "Коммерсант" обвинения в госизмене в адрес Сафронова сочли абсурдными, отметив, что он был настоящим патриотом, который писал про армию и космос.