Журналистка "Коммерсанта" Черненко сообщила о задержании

"Я в машине, везут в Мещанский ОВД", - сообщила она РИА Новости по телефону. Она подтвердила, что ее задержали.

"С Иваном Сафроновым я в "Коммерсанте" проработала наверное около девяти лет, и я считаю его одним из лучших людей, с которыми я когда-либо работала. Никогда в жизни не поверю, что он мог с кем-то сотрудничать, с какими-то спецслужбами НАТО, продавать какую-то информацию. Требую справедливости для Ивана Сафронова, открытости информации и чтобы его скорее отпустили домой", - сказала Черненко в видеообращении.