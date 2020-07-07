https://ria.ru/20200707/1574011111.html
Журналистка "Коммерсанта" Черненко сообщила о задержании
Корреспондент газеты "Коммерсант" Елена Черненко сообщила РИА Новости, что ее задержали после одиночного пикета в Москве и везут в отдел полиции. РИА Новости, 07.07.2020
2020-07-07T15:12
2020-07-07T15:28
задержание советника гендиректора "роскосмоса"
роскосмос
нато
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
дмитрий песков
москва
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/07/07/1574011659_0:0:2998:1687_1400x0_80_0_0_6da880e17ad5eec9c34d32290cdb6f9e.jpg
https://ria.ru/20200707/1574000874.html
https://ria.ru/20200707/1573995364.html
4
москва
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/07/07/1574011659_0:0:2998:1687_1400x0_80_0_0_6da880e17ad5eec9c34d32290cdb6f9e.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/07/07/1574011659_81:0:2812:2048_1400x0_80_0_0_eb43f4ce55454021ab9b640308195819.jpg
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/07/07/1574011659_422:0:2470:2048_1400x0_80_0_0_159139e492e5e76b5032c65769a66b0b.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
задержание советника гендиректора "роскосмоса", роскосмос, нато, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), дмитрий песков, москва, происшествия
МОСКВА, 7 июл - РИА Новости.
Корреспондент газеты "Коммерсант" Елена Черненко сообщила РИА Новости, что ее задержали после одиночного пикета в Москве
и везут в отдел полиции.
"Я в машине, везут в Мещанский ОВД", - сообщила она РИА Новости по телефону. Она подтвердила, что ее задержали.
"Вода есть, все есть", - добавила она.
Она добавила, что ее задержали "за проведение публичного мероприятия в период пандемии".
"Я стояла в одиночном пикете в защиту Сафронова, - добавила она. - Я уже в УВД Мещанский".
Черненко также записала ранее видеообращение в поддержку бывшего коллеги.
"С Иваном Сафроновым я в "Коммерсанте" проработала наверное около девяти лет, и я считаю его одним из лучших людей, с которыми я когда-либо работала. Никогда в жизни не поверю, что он мог с кем-то сотрудничать, с какими-то спецслужбами НАТО, продавать какую-то информацию. Требую справедливости для Ивана Сафронова, открытости информации и чтобы его скорее отпустили домой", - сказала Черненко в видеообращении.
По информации ФСБ
, советник главы "Роскосмоса
" Иван Сафронов подозревается в передаче секретных сведений о российском военно-техническом сотрудничестве и "оборонке" одной из спецслужб НАТО
. Его задержали по делу о госизмене.
Как заявляют в "Роскосмосе", задержание Сафронова не связано с его работой в госкорпорации. До этого Сафронов трудился в газетах "Ведомости" и "Коммерсант", занимался военной и космической тематиками. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
отметил, что с журналистской деятельностью задержание также не связано.