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Журналистка "Коммерсанта" Черненко сообщила о задержании
Корреспондент газеты "Коммерсант" Елена Черненко сообщила РИА Новости, что ее задержали после одиночного пикета в Москве и везут в отдел полиции. РИА Новости, 07.07.2020
2020-07-07T15:28
задержание советника гендиректора "роскосмоса"
роскосмос
нато
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
дмитрий песков
москва
происшествия
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москва
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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353
60
Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/07/07/1574011659_0:0:2998:1687_1400x0_80_0_0_6da880e17ad5eec9c34d32290cdb6f9e.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
задержание советника гендиректора "роскосмоса", роскосмос, нато, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), дмитрий песков, москва, происшествия

Журналистка "Коммерсанта" Черненко сообщила о задержании

15:12 07.07.2020 (обновлено: 15:28 07.07.2020)
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© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкРуководитель отдела внешней политики газеты "Коммерсантъ" Елена Черненко
Руководитель отдела внешней политики газеты Коммерсантъ Елена Черненко
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Корреспондент газеты "Коммерсант" Елена Черненко сообщила РИА Новости, что ее задержали после одиночного пикета в Москве и везут в отдел полиции.
"Я в машине, везут в Мещанский ОВД", - сообщила она РИА Новости по телефону. Она подтвердила, что ее задержали.
Задержание сотрудниками ФСБ РФ советника генерального директора Роскосмоса Ивана Сафронова
Вчера, 12:36
В Кремле прокомментировали задержание Сафронова по делу о госизмене
"Вода есть, все есть", - добавила она.
Она добавила, что ее задержали "за проведение публичного мероприятия в период пандемии".
"Я стояла в одиночном пикете в защиту Сафронова, - добавила она. - Я уже в УВД Мещанский".
Черненко также записала ранее видеообращение в поддержку бывшего коллеги.
"С Иваном Сафроновым я в "Коммерсанте" проработала наверное около девяти лет, и я считаю его одним из лучших людей, с которыми я когда-либо работала. Никогда в жизни не поверю, что он мог с кем-то сотрудничать, с какими-то спецслужбами НАТО, продавать какую-то информацию. Требую справедливости для Ивана Сафронова, открытости информации и чтобы его скорее отпустили домой", - сказала Черненко в видеообращении.
По информации ФСБ, советник главы "Роскосмоса" Иван Сафронов подозревается в передаче секретных сведений о российском военно-техническом сотрудничестве и "оборонке" одной из спецслужб НАТО. Его задержали по делу о госизмене.
Как заявляют в "Роскосмосе", задержание Сафронова не связано с его работой в госкорпорации. До этого Сафронов трудился в газетах "Ведомости" и "Коммерсант", занимался военной и космической тематиками. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что с журналистской деятельностью задержание также не связано.
Иван Сафронов
Вчера, 11:25
Главред "Коммерсанта" прокомментировал задержание Сафронова
6151045
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Задержание советника гендиректора "Роскосмоса"РоскосмосНАТОФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Дмитрий ПесковМоскваПроисшествия
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