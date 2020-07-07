В Госдуме попросили Apple отреагировать на проблемы с подпиской у россиян

МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Член комитета Член комитета Госдумы по информполитике Антон Горелкин попросил гендиректора Apple в России Татьяну Ахматову отреагировать на проблемы, связанные с оплатой годовой подписки на программу Аррle Developer Program, с которыми сталкиваются российские разработчики.

По данным депутата, в декабре 2019 года в тематических форумах, посвященных разработке мобильных приложений, начали появляться сообщения российских пользователей о проблемах, связанных с оплатой годовой подписки на Аррle Developer Program.

"Разработчики жалуются на невозможность оплатить подписку как для новых пользователей, так и уже существующих. Известны случаи, когда невозможность оплаты приводила к блокировке приложений в Арр Store. Эта проблема не решена до сих пор, жалобы пользователей продолжают появляться. Очевидно, что невозможность российских пользователей получить доступ к инструментарию разработчика приложений для іОS оказывает негативное влияние на российский ИТ-рынок", - говорится в обращении Горелкина, копия которого опубликована в его Telegram -канале.

Депутат просит Ахматову сообщить, известно ли руководству компании Аррlе о проблемах, связанных с оплатой годовой подписки на программу Аррle Developer Program через кабинет разработчика; что предпринимает или собирается предпринять руководство компании для решения данной проблемы.