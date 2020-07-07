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В Госдуме попросили Apple отреагировать на проблемы с подпиской у россиян
Член комитета Госдумы по информполитике Антон Горелкин попросил гендиректора Apple в России Татьяну Ахматову отреагировать на проблемы, связанные с оплатой... РИА Новости, 07.07.2020
2020-07-07T15:39
антон горелкин
госдума рф
apple
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антон горелкин, госдума рф, apple, технологии, общество

В Госдуме попросили Apple отреагировать на проблемы с подпиской у россиян

15:39 07.07.2020
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© AP Photo / Ng Han Guan, FileЛоготип компании Apple
Логотип компании Apple
© AP Photo / Ng Han Guan, File
МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Член комитета Госдумы по информполитике Антон Горелкин попросил гендиректора Apple в России Татьяну Ахматову отреагировать на проблемы, связанные с оплатой годовой подписки на программу Аррle Developer Program, с которыми сталкиваются российские разработчики.
По данным депутата, в декабре 2019 года в тематических форумах, посвященных разработке мобильных приложений, начали появляться сообщения российских пользователей о проблемах, связанных с оплатой годовой подписки на Аррle Developer Program.
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"Разработчики жалуются на невозможность оплатить подписку как для новых пользователей, так и уже существующих. Известны случаи, когда невозможность оплаты приводила к блокировке приложений в Арр Store. Эта проблема не решена до сих пор, жалобы пользователей продолжают появляться. Очевидно, что невозможность российских пользователей получить доступ к инструментарию разработчика приложений для іОS оказывает негативное влияние на российский ИТ-рынок", - говорится в обращении Горелкина, копия которого опубликована в его Telegram-канале.
Депутат просит Ахматову сообщить, известно ли руководству компании Аррlе о проблемах, связанных с оплатой годовой подписки на программу Аррle Developer Program через кабинет разработчика; что предпринимает или собирается предпринять руководство компании для решения данной проблемы.
Горелкин также попросил компанию прокомментировать ситуацию в аспекте создания барьеров для развития российского рынка мобильной разработки.
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Антон ГорелкинГосдума РФAppleТехнологииОбщество
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