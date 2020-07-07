Рособрнадзор: оба дня ЕГЭ по русскому языку прошли без сбоев

МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Оба дня сдачи единого госэкзамена по русскому языку прошли без сбоев, сообщает пресс-служба Оба дня сдачи единого госэкзамена по русскому языку прошли без сбоев, сообщает пресс-служба Рособрнадзора

"Самый массовый ЕГЭ по русскому языку прошел в штатном режиме, без сбоев и нарушений", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в 2020 году на ЕГЭ по русскому языку зарегистрировалось более 671 тысячи человек, в том числе почти 618 тысяч выпускников текущего года. Проведение экзамена было разделено на два дня, чтобы избежать массового скопления участников в экзаменационных пунктах и аудиториях

"В этом году ЕГЭ проходит на высоком организационном уровне. Несмотря на то, что даты проведения экзаменов несколько раз переносились, технологических сбоев нет. Меры эпидемиологической безопасности при организации ЕГЭ соблюдены во всех регионах, жалоб по этому поводу мы не получаем", - приводит пресс-служба слова врио руководителя Рособрнадзора Анзора Музаева.

В понедельник, 6 июля, ЕГЭ по русскому языку сдавали около 428 тысяч участников. Во вторник, 7 июля, ЕГЭ по русскому языку прошел еще для 243 тысяч человек. В 18 регионах для организации ЕГЭ была использована технология передачи экзаменационных материалов по защищенным интернет-каналам.

Участники ЕГЭ, которые не смогли завершить написание экзамена из-за плохого самочувствия, в том числе вызванного аномальной жарой, смогут сдать ЕГЭ по русскому языку в резервный день 25 июля, либо в дополнительный период ЕГЭ в августе. В целом, количество обратившихся за медицинской помощью в первые дни проведения ЕГЭ 2020, сопоставимо с подобными показателями прошлых лет. Значительного роста покинувших экзамен из-за жалоб на здоровье не произошло.