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Росмолодежь запустила онлайн-платформу для молодых семей
Росмолодежь запустила онлайн-платформу, на которой с 12 по 19 сентября пройдет Всероссийский форум молодых семей, на ней также можно будет узнать о мерах... РИА Новости, 07.07.2020
2020-07-07T15:06
федеральное агентство по делам молодежи (росмолодежь)
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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353
60
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РИА Новости
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федеральное агентство по делам молодежи (росмолодежь), общество

Росмолодежь запустила онлайн-платформу для молодых семей

15:06 07.07.2020
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© Фото : Росмолодежь Руководитель Федерального агентства по делам молодежи Александр Бугаев
 Руководитель Федерального агентства по делам молодежи Александр Бугаев
© Фото : Росмолодежь
Руководитель Федерального агентства по делам молодежи Александр Бугаев. Архивное фото
МОСКВА, 7 июл – РИА Новости. Росмолодежь запустила онлайн-платформу, на которой с 12 по 19 сентября пройдет Всероссийский форум молодых семей, на ней также можно будет узнать о мерах поддержки и мероприятиях, проводимых ведомством.
"Сегодня для молодых семей запускается платформа-путеводитель "Молодая семья онлайн"… На платформе вы сможете узнать о Всероссийском форуме молодых семей, принять участие в определении тем форума и предложить интересующего спикера", - говорится в сообщении пресс-службы Росмолодежи.
Отмечается, что на платформе будет также размещаться информация о мерах поддержки молодых семей, действующих семейных клубах в городах, о мероприятиях Росмолодежи. Платформа будет постоянно дополняться и расширять функционал с учетом пожеланий пользователей.
Квартира
29 июня, 20:57
На Ставрополье 315 семей приобрели жилье по программе "Молодая семья"
Всероссийский форум молодых семей с августа по сентябрь пройдет в российских городах в формате "Семейного пикника", а с 12 по 19 сентября будет организовано масштабное мероприятие на новой онлайн-платформе. Регистрация молодых семейных пар от 18 до 35 лет на онлайн-форум начинается 20 июля. Для участников форума предусмотрена интенсивная программа, состоящая из трех треков: личностного, социального и общеобразовательного.
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Федеральное агентство по делам молодежи (Росмолодежь)Общество
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