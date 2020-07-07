Росмолодежь запустила онлайн-платформу для молодых семей

"Сегодня для молодых семей запускается платформа-путеводитель "Молодая семья онлайн"… На платформе вы сможете узнать о Всероссийском форуме молодых семей, принять участие в определении тем форума и предложить интересующего спикера", - говорится в сообщении пресс-службы Росмолодежи.

Отмечается, что на платформе будет также размещаться информация о мерах поддержки молодых семей, действующих семейных клубах в городах, о мероприятиях Росмолодежи. Платформа будет постоянно дополняться и расширять функционал с учетом пожеланий пользователей.

Всероссийский форум молодых семей с августа по сентябрь пройдет в российских городах в формате "Семейного пикника", а с 12 по 19 сентября будет организовано масштабное мероприятие на новой онлайн-платформе. Регистрация молодых семейных пар от 18 до 35 лет на онлайн-форум начинается 20 июля. Для участников форума предусмотрена интенсивная программа, состоящая из трех треков: личностного, социального и общеобразовательного.