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Более 900 граждан Киргизии улетели из России вывозными рейсами в выходные
Более 900 граждан Киргизии улетели на родину из России чартерными рейсами 4 и 5 июля, говорится в сообщении посольства Киргизии в Москве. РИА Новости, 07.07.2020
2020-07-07T14:58
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РИА Новости
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7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
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Более 900 граждан Киргизии улетели из России вывозными рейсами в выходные

14:58 07.07.2020
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© РИА Новости / Владимир СергеевПассажирский самолет в небе
Пассажирский самолет в небе
© РИА Новости / Владимир Сергеев
Пассажирский самолет в небе. Архивное фото
МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Более 900 граждан Киргизии улетели на родину из России чартерными рейсами 4 и 5 июля, говорится в сообщении посольства Киргизии в Москве.
"В соответствии с поручением Президента КР Сооронбая Жээнбекова о возвращении граждан Кыргызстана на Родину 4 и 5 июля 2020 года из Москвы было организовано 3 чартерных авиарейса с 908 пассажирами (4 июля два авиарейса в Ош и 5 июля в город Бишкек)", - говорится в сообщении посольства.
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Также 5 июля из Оренбургской и Самарской областей уехали на родину почти полторы тысячи граждан Киргизии на 32 автобусах, добавили в дипмиссии.
"В целом с момента приостановления авиасообщения с 20 марта по 5 июля 2020 года в Кыргызстан возвратилось 14 768 граждан из 21 региона России. Было осуществлено в Кыргызстан 58 авиарейсов, и организован выезд граждан на 52 автобусах транзитом через территорию Казахстана", - отмечается в сообщении посольства.
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Россия на фоне пандемии коронавируса с 27 марта прекратила регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами. Исключение составляют вывозные рейсы, а также грузовые, почтовые, санитарные и гуманитарные рейсы, перегоны пустых самолетов для техобслуживания, транзитные полеты с посадкой для дозаправки (смены экипажа) на территории страны и полеты, осуществляемые по отдельным решениям правительства РФ.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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