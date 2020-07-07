Более 900 граждан Киргизии улетели из России вывозными рейсами в выходные

Также 5 июля из Оренбургской и Самарской областей уехали на родину почти полторы тысячи граждан Киргизии на 32 автобусах, добавили в дипмиссии.

"В целом с момента приостановления авиасообщения с 20 марта по 5 июля 2020 года в Кыргызстан возвратилось 14 768 граждан из 21 региона России. Было осуществлено в Кыргызстан 58 авиарейсов, и организован выезд граждан на 52 автобусах транзитом через территорию Казахстана", - отмечается в сообщении посольства.