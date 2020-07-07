Исследование: британцы не хотят отказываться от работы из дома

ЛОНДОН, 7 июл - РИА Новости, Денис Ворошилов. Перешедшие на работу из дома из-за карантина британцы не хотят возвращаться в офисы и считают, что это отрицательно скажется на производительности и эмоциональном состоянии сотрудников, говорится в исследовании компании Перешедшие на работу из дома из-за карантина британцы не хотят возвращаться в офисы и считают, что это отрицательно скажется на производительности и эмоциональном состоянии сотрудников, говорится в исследовании компании Theta Financial Reporting

Карантин в Британии был введен из-за пандемии COVID-19 23 марта. С середины июня некоторые меры были ослаблены: сняты ограничения на прогулки, начали постепенно открываться магазины, рестораны и пабы, разрешаются пикники на открытых пространствах. Однако страна по-прежнему находится в карантине: людям рекомендовано работать из дома, запрещено проведение массовых мероприятий, власти призывают не совершать поездок по стране, не являющихся необходимыми. Собираться разрешено группам не более шести человек, при этом необходимо поддерживать социальную дистанцию в два метра.

"Две трети работающих британцев - или 65% - не чувствуют себя комфортно при ежедневных поездках на работу на общественном транспорте. Они считают эту часть дня наиболее стрессовой. Около 57% британцев не хотят возвращаться к работе в офисе в обычное рабочее время", - говорится в исследовании.

Около 17% опрошенных заявили, что их компании откажутся от содержания постоянного офиса.

"При этом 35% британцев признались, что в случае возвращения на работу в офисы пострадает производительность труда, и это нанесет вред эмоциональному состоянию людей... А 24% заявили, что их работодатели не представили сотрудникам более гибких вариантов и способов работы", - отмечается в исследовании.

Более четверти опрошенных - 26% - заявили, что в их компаниях финансовые отделы не вернутся к работе в офисе в июле и сейчас продолжают работать из дома большую часть времени. Примерно 35% рассказали, что лишь малая часть сотрудников в их компаниях вернулась к работе в офисах.

Исследование проводилось среди двух тысяч работающих граждан Британии в регионах по всей стране.

Другое исследование Theta Financial Reporting показывает, что с введением карантина британцы стали работать больше, а среднее количество рабочих часов превысило содержащийся в директиве ЕС норматив. Вместо максимально разрешенных по Европе 48 часов британцы работают по 50 часов в неделю. Об этом сообщила треть опрошенных. Около 37% респондентов признались, что из-за увеличения количества рабочих часов у них не остается времени на самомотивацию и профессиональное развитие. Примерно 45% работников признали, что, работая из дома, не выключают мобильные телефоны и ноутбуки, при этом часто отвечают на звонки, сообщения и письма в нерабочее время: ранним утром или поздним вечером.

Растет запрос сотрудников на гибкий график работы. О том, что работа только по гибкому графику станет в будущем наиболее популярным способом, заявляют 58% опрошенных, а 22% уже перешли на такой график и считают, что их продуктивность от этого возросла. Для 43% опрошенных гибкий график является главным критерием при выборе работы, а 35% британцев скорее бы предпочли переход на гибкий график, нежели повышение заработной платы.